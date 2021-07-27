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Опасная стадия не прошла

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- Нина Ничипорова
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Пока коронавирус не сдает позиций. Уровень ни заболеваемости, ни смертности не снижается. Поэтому вопрос - вакцинироваться или нет - даже не стоит. Конечно, надо себя защитить. И даже если "корона" и зацепит после прививки, то не так болезненно, как без нее. По крайней мере, пока не сообщается о смертельных исходах от осложнений коронавируса у привитых.

Тем более, как сообщают в ВОЗ, дельта–вариант сейчас присутствует в 111 странах, а может, пока пишу эту информацию, он проник уже в большее количество государств. И что очень тревожно, он может стать доминирующим штаммом COVID–19, циркулирующим во всем мире.

Для непривитых групп населения остаются большие риски: агрессивность дельты испытали на себе сотни тысяч человек в разных странах, кого–то она убила. Нас убеждают, что этого штамма в Кыргызстане нет. Дай, как говорится, Бог. Но для вирусов границ не существует: сегодня нет, а завтра, тьфу–тьфу, не сглазить, будет. Тем более что пандемия в странах Европы, в России находится в очень опасной стадии.

Кстати, по данным Нацстаткома, в Кыргызстане почти на четверть увеличилась заболеваемость пневмонией по сравнению с январем–июнем 2020 года. В комитете со ссылкой на оперативные данные Министерства здравоохранения и социального развития сообщили, что за полгода в республике зарегистрировано более 16 тысяч случаев заболевания пневмонией. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года заболеваемость увеличилась на 24,3 процента.

Наибольшее увеличение отмечается в Нарынской, Чуйской, Иссык–Кульской областях и в Бишкеке.

И надо приветствовать решение кабинета министров о расширении перечня профессий, представителям которых требуется обязательная вакцинация. Насколько Минздравсоцразвития справится с поручением кабмина в трехдневный срок внести предложения по новым категориям занятых граждан для проведения профилактических прививок, трудно сказать. Как известно, каждый день поступают сообщения о заражении коронавирусом самих медработников. Не думаю, что они заражаются десятками после прививки. Более вероятно, что не сделали ее.

В обществе, увы, все еще присутствует страх перед вакцинацией. Но серьезных побочных реакций после прививок любой вакциной не зарегистрировано. Об этом на недавнем брифинге сообщила заведующая сектором фармаконадзора департамента лекарственных средств и медицинских изделий МЗиСР Жылдыз Жумагулова.

По ее словам, ведомство проводит мониторинг побочных проявлений после иммунизации против COVID–19.

"Получившие вакцину чувствуют себя удовлетворительно. Все побочные проявления носят несерьезный характер, которые проходят в течение 1–2 суток. Чаще всего это слабость, головная боль, боль в месте инъекции, озноб, температура. В единичных случаях - тошнота, повышение артериального давления, чувство страха, мышечная боль, насморк, кашель, боль в горле и другое", - отметила она.

Жылдыз Жумагулова добавила, что сообщить о проявлении побочных эффектов после вакцинации можно при помощи мобильного приложения "Вакцинация kg" или на "горячую линию" Республиканского центра иммунопрофилактики 08008002626.

На вчерашний день в стране было зарегистрировано почти 154 тысячи заразившихся, из них более 20 тысяч болеют сейчас. Почти полторы тысячи находятся в тяжелом состоянии, 12 человек умерли, 1169 заболели. Это данные за четверг. Может быть, эти страшные цифры сподвигли, наконец, народ на вакцинацию? Тем более что в вакцине пока недостатка нет.


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URL: https://www.vb.kg/404006
Теги:
вакцина, Кыргызстан, коронавирус
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