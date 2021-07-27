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Олимпиада в Токио: Владимир Золоев проиграл в 1/16 финала

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Спортсмен из Кыргызстана Владимир Золоев завершил выступление на Олимпийских играх в Токио.

Он выступал сегодня, 27 июля, в турнире по дзюдо в весовой категории до 81 кг. По итогам жеребьевки кыргызстанец стартовал со стадии 1/16 финала, где его соперником стал россиянин Алан Хубецов.

Основные 4 минуты схватки победителя не выявили, за это время Золоев получил два предупреждения. На golden score Золоев действовал активнее и вынудил соперника получить предупреждение за пассивность.

На 48 секунде дополнительного время судья из Монголии показала третье предупреждение Золоеву, которое автоматически превратилось в ippon.

Золоев проиграл и выбыл из борьбы за медали.

Источник: Sport АКИpress


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URL: https://www.vb.kg/404011
Теги:
Олимпийские игры, Кыргызстан
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