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В Турции призвали Россию смириться с поставками оружия Украине

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Турция взаимодействует с Украиной и поставляет ей оружие, но это не должно оказывать влияния на ее отношения с Россией. Таким мнением в интервью с "Лентой.ру" поделился профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал.

Унал призвал Москву смириться с тем фактом, что Анкара будет и дальше развивать связи с Киевом. По словам эксперта, из-за поставок пары десятков турецких беспилотников Украина не станет превосходить Россию по военной мощности. "Западные страны, Соединенные Штаты и другие, будут лишь натравливать Украину на Россию. А нам незачем провоцировать Украину, мы просто стремимся поддерживать наши отношения на хорошем уровне. Это большая разница", - подчеркнул он.

При этом то, что Турция поддерживает хорошие отношения и с Россией, и с Украиной, может позволить стране стать посредником между двумя странами. "Наши отношения с Киевом не представляют угрозы для России, и Россия не должна видеть это в таком свете", - отметил Унал.

О поставке турецких беспилотников для ВМС президент Украины Владимир Зеленский объявил в начале июля. По его словам, украинские специалисты уже завершили обучение по управлению Bayraktar TB2 в Турции. Он также отметил, что до 2023 года Турция построит Украине современный корвет. 15 июля Военно-морские силы Украины получили первый беспилотный комплекс.


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URL: https://www.vb.kg/404015
Теги:
оружие, Россия, Турция, Украина
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