В Чуйской области задержали подозреваемого в краже скота

12 июля 2021 года в ОВД Жайылского района с заявлением обратился житель села Кызыл-Дыйкан 33-летний Т.А., он просил принять меры в отношении неизвестных лиц, которые из пастбище похитили его скот (телят) в количестве 3-х голов.

Сумма причиненного ущерба составила более 120 тысяч сомов. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Жайылского района по

признакам преступления предусмотренного статьей 200 (кража) УК КР. Было начато досудебное производство.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Жайылского района в совершении вышеуказанного преступления был установлен и доставлен в ОВД района 49-летний К.Б. По предварительным данными, установлено, что он краденный скот вывез и продал, вырученные деньги истратил на свои нужды.

Досудебное производство продолжается.