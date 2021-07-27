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В Чуйской области задержали подозреваемого в краже скота

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- Айжан Мамбеталиева
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12 июля 2021 года в ОВД Жайылского района с заявлением обратился житель села Кызыл-Дыйкан 33-летний Т.А., он просил принять меры в отношении неизвестных лиц, которые из пастбище похитили его скот (телят) в количестве 3-х голов.

Сумма причиненного ущерба составила более 120 тысяч сомов. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Жайылского района по

признакам преступления предусмотренного статьей 200 (кража) УК КР. Было начато досудебное производство.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Жайылского района в совершении вышеуказанного преступления был установлен и доставлен в ОВД района 49-летний К.Б. По предварительным данными, установлено, что он краденный скот вывез и продал, вырученные деньги истратил на свои нужды.

Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/404016
Теги:
ГУВД, кража, скотокрадство, Чуйская область
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