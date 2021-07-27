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Жениш Молдокматов объявил голодовку

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- Бакыт Басарбек
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Лидер партии "Туран" Жениш Молдокматов, который находится в СИЗО-1, объявил голодовку. Об этом редакции VB.KG сообщил его помощник Эрлан Бекчоро уулу.

По его словам, Жениш Молдокматов не признает своей вины и намерен бороться за справедливость.

- Вчера ему только вручили уведомление о подозрении в совершении преступления по статье 264 ("Организация массовых беспорядков") УК КР. При этом за все то время, что он находился в СИЗО, никаких следственных действий не проводилось. В знак протеста Жениш Модокматов объявил голодовку. Он не признает своей вины и намерен бороться за справедливость, - сказал Бекчоро уулу.

Жениша Молдокматова ранее задержали и арестовали по делу о событиях 5-6 октября прошлого года.

8 мая этого года Первомайский районный суд Бишкека избрал меру пресечения в отношении него в виде заключения под стражу до 6 июля.

1 июля Первомайский районный суд Бишкека продлил меру пресечения в отношении оппозиционного политика Жениша Молдокматова.


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URL: https://www.vb.kg/404017
Теги:
голодовка, массовые беспорядки, Кыргызстан, Жениш Молдокматов, Арест, СИЗО
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