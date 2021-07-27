В Панфиловском районе произошла стрельба, двое госпитализированы

В Панфиловском районе Чуйской области произошла стрельба, двое госпитализированы. Оперативники стрелявшего установили и доставили в следственную службу. Об этом сообщает пресс-служба Чуйского ГУВД.

В сообщении говорится, что 24 июля 2021 года в ОВД Панфиловского района поступило сообщение, о том, в территориальную больницу госпитализированы двое пострадавших с огнестрельными ранениями И.А. 1991 года рождения и Ш.Т. 1997 года рождения.

На место был осуществлен выезд руководство ОВД Панфиловского района совместно с следственно-оперативной группой, где по приезду по

предварительным данным, было установлено, что огнестрельное ранение они получили в одной из улиц села Орто-Кайырма в ходе конфликта с

неизвестным человеком, который после скрылся в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Панфиловского района по признакам преступления предусмотренного статьей 266 (хулиганство) УК КР. Было начато досудебное производство и назначены необходимые экспертизы.

При проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Панфиловского района был установлен и доставлен в следственную службу житель Чуйской области К.Н. 1980 года рождения. Кроме, того в ходе следственных мероприятий у него были изъяты травматический пистолет, гильза и резиновая пуля.

В настоящее время выполняются все проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Досудебное производство продолжается.