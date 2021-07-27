Жители Подмосковья выступили за перенос миграционного центра

Жители села Путилково городского округа Красногорск Московской области пожаловались на расположенный здесь Единый миграционный центр. Об этом было заявлено во время состоявшейся в Москве пресс-конференции по проблемам миграции.

"Вот еще информация - о ситуации в деревне Путилково Московской области. В Совет по правам человека (Совет при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, СПЧ - VB.KG). было направлено обращение более четырех тысяч жителей с жалобами на поведение и даже преступления мигрантов. Проблема в том, что в этой деревне находится Единый миграционный центр", - сообщил председатель СПЧ Валерий Фадеев.

"Мы обратились в МВД, где нам ответили, что мониторинг ведется круглосуточно, полиция патрулирует жилой сектор, не допускает скопления мигрантов, - внесены изменения в график работы подразделений полиции, -продолжил Фадеев. - Мы приветствуем эти действия МВД, но Совет считает, что этот центр надо переносить подальше от жилых районов. Мы считаем, что невозможно будет избежать скопления сотен и даже тысяч мигрантов в жилом районе. Это, естественно, беспокоит жителей".

Такую озабоченность разделили другой участник пресс-конференции - председатель постоянной комиссии СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. "Жители Путилкова, молодые люди, купили квартиру, у них маленькие дети, они боятся выйти на улицу, их жены боятся возвращаться вечером домой. Надеюсь, что вопрос с Путилково решится на самом высоком уровне, в ближайшее время, надеемся, что до сентября", - заявил Кабанов.

По информации Главного управления региональной безопасности, первый заместитель его главы Владимир Герасименко недавно провел встречу с инициативной группой жителей подмосковного микрорайона Путилково. Обсуждались проблемы, связанной с деятельностью этого Единого миграционного центра. Представители инициативной группы рассказали о том, что последние месяцы многочисленные толпы мигрантов буквально заполонили всю территорию, прилегающую к бизнес-парку. Чтобы занять очередь на получение патента, иностранные граждане ночуют прямо на улице, возле жилых домов и на стоянке гипермаркета. Нередко между ними вспыхивают конфликты, также отмечаются случаи крайне безобразного поведения гостей по отношению к местным жителям.

В ходе встречи Владимир Герасименко подчеркнул, что в данной ситуации желание жителей и планы правительства Московской области совпадают – регион заинтересован в наличии мощного центра, способного на высоком современном уровне оказывать услуги иностранным гражданам по оформлению необходимых документов. Сейчас бюджет области получает порядка 9 млрд рублей в виде налогов от трудовых мигрантов. Если упростить до минимума процедуру оформления необходимых документов и организовать на современном уровне условия для исполнения налогоплательщиками-иностранцами по уплате предусмотренных миграционным законодательством сборов и платежей, то можно существенно увеличить доходы бюджета – а это новые детсады, школы и другие объекты социальной инфраструктуры.

В этой связи сейчас прорабатываются несколько вариантов для нового размещения миграционного центра вдали от жилых микрорайонов, или путем строительства нового здания, или путем аренды каких-либо неиспользуемых подходящих площадей. Вместе с тем, как заявлено, данные варианты не могут быть воплощены в жизнь сиюминутно, т.к. требуют соответствующей документарной и иной проработки. Пока же в целях стабилизации миграционной ситуации полицией предприняты серьезные меры по обеспечению общественной безопасности в микрорайоне. В местный отдел полиции направлены дополнительные силы, усиленные наряды полиции круглосуточно патрулируют территорию вокруг ЕМЦ.

Единый миграционный центр Московской области работает с апреля 2014 года. Он был создан в рамках реализации государственной миграционной политики в Московской области, с целью обеспечения доступности государственных услуг для иностранных граждан. В этот центр обращаются, в числе других, и трудовые мигранты из Кыргызстана.