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В Екатеринбурге кыргызстанка родила на съемной квартире

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- Евгений Денисенко
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В Екатеринбурге выясняют обстоятельства рождения ребенка мигранткой из Кыргызстана, которой не захотела обращаться к врачам. Новорожденный появился на свет в съемной квартире, где проживала приезжая.

Как сообщает "КП-Екатеринбург" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, информация о родившей в одной из квартир в Екатеринбурге женщине поступило в отдел полиции от врачей скорой помощи. Их на место происшествия вызвали соседи. Они сами выбили дверь в квартиру, услышав пронзительные крики роженицы.

Матерью младенца оказалась 20-летняя уроженка Кыргызстана, которая, забеременев, не стала обращаться к врачу, а решила родить самостоятельно. Медики заявили прибывшим полицейским, что ребенок находился в мусорном ведре. Роженица отрицает это и утверждает, что "аккуратно положила" малыша в корзину для белья в ванной.

Женщину вместе с новорожденным доставили в перинатальный центр, где они находятся под наблюдением врачей.

"Девушка говорит, что избавляться от ребенка или причинить ему вред, она не хотела. Сейчас новорожденный чувствует себя хорошо. Материалы проверки по данному инциденту передали из полиции в Следственный комитет", - сообщают СМИ.


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URL: https://www.vb.kg/404020
Теги:
Россия, Мигрант
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