Племянники президента Таджикистана избили главу Минздрава

Об этом сообщает Радио Озоди ссылаясь на собственные источники.

В сообщении говорится, что трое племянников главы Таджикистана Эмомали Рахмона жестоко избили врачей и чиновников, в том числа главу Минздрава. Источники Радио Озоди пояснили, что инцидент произошел вечером 20 июля, сразу после смерти родной сестры президента Курбонби Рахмоновой, у которой был диагностирован COVID-19.

В результате инцидента министр здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Джамолиддин Абдуллозода и руководитель Медицинского центра при исполнительном аппарате главы государства Холмахмад Рахимзода получили серьезные травмы, отметили источники Радио Озоди в МВД и Минздраве на условиях анонимности. Власти не комментируют информацию об избиении.

Родная сестра президента Таджикистана Эмомали Рахмона – 64-летняя Курбонби Рахмонова ушла из жизни 20 июля. Сообщается, что она проходила лечение в Медицинском центре при исполнительном аппарате президента Таджикистана. Для ее лечения были приглашены опытные специалисты из Германии, России и Узбекистана.

Источник Радио Озоди сообщил, что за два часа до смерти сестры президента иностранные специалисты назвали способ лечения пациентки таджикскими врачами неправильным. Это заключение вызвало ярость и возмущение детей Курбонби Рахмоновой. Сразу после смерти матери они напали на врачей и присутствующих медиков-чиновников. Успокоить их сумел только старший сын президента Рустам Эмомали.

Больше всего в результате избиения пострадал глава Минздрава Джамолиддин Абдуллозода, получивший сильный удар в челюсть, у руководителя Медицинского центра при исполнительном аппарате президента Холмахмада Рахимзоды – травма головы. Другие врачи получили легкие травмы.

Замглавы Минздрава Шодихон Джамшед, 26 июля на встрече с журналистами сказал, что министр Абдуллозода находится в служебной командировке за пределами Таджикистана. Тем временем, как сообщают источники, в связи с инцидентом МВД Таджикистана начало проверку, пока никто не задержан.

Официальная причина смерти Курбонби Рахмоновой не сообщается. Родную сестру президента Рахмона похоронили 21 июля в Дангаре.