В Канте реализуется проект для детей с ограниченными возможностями здоровья

В Чуйской областной библиотеке, которая находится в городе Кант, ребята с ОВЗ изучают английский язык, здесь их учат также мыслить креативно и развивают у них лидерские качества.

Программа рассчитана на два года. Ее участниками стали 15 мальчишек и девчонок в возрасте от 12 до 15 лет из Канта и сел Ысык-Атинского района.

В течение двух с половиной месяцев дети занимались три раза в неделю по полтора часа. Упор делался на изучение английского языка. Начинать пришлось с нуля, потому что все ребята не посещают школу, а уроков английского при обучении на дому у них никогда не было.

Во второй декаде июля для участников проекта на базе областной библиотеки был организован лагерь дневного пребывания. Занятия проходили в течение пяти дней с девяти утра до обеда. Помимо языка Шекспира, дети изучали основы веб-дизайна, робототехники, осваивали различные виды прикладного искусства, их знакомили также с культурой, историей и традициями США.

Без трудностей при изучении английского не обошлось. Дело в том, что в группе есть дети с ДЦП, которые не могут писать. Координатор проекта Жылдыз Мамытова ищет сейчас программу, с помощью которой устная речь автоматически преобразуется в текст и печатается на телефоне. Благодаря такой программе проблему удастся решить.

Но сложнее всего, по словам Жылдыз Мамытовой, было научить ребят работать в команде. Потому что все они – слишком домашние, а потому закрытые и малообщительные. Впрочем, сейчас дети уже не такие скованные, как два месяца назад. Автор этих строк воочию убедился в этом, наблюдая, как активно они обсуждали планы на будущее. У них проходила сессия по волонтерской работе, на которой каждый предлагал, как можно принести какую-то пользу обществу.

Одна из идей – заняться выпечкой и провести мини-ярмарку. Булочки и другие кондитерские изделия продать, а вырученные деньги передать, к примеру, дому-интернату для инвалидов и престарелых.

В ближайших же планах - телемост с Боливией. Ребята подготовили к нему презентацию о Кыргызстане, а боливийские студенты расскажут нашим детям о своей стране. Говорить на этой онлайн встрече все будут на английском языке.

По окончании лагеря ребята уйдут на каникулы. Занятия у них продолжатся в сентябре, новый учебный год они начнут с освоения компьютера.

- В конечном итоге дети должны раскрепоститься, стать мыслящими людьми и понимать, что каждый из них ценен для общества, что они могут воплощать свои мечты и что-то изменить в своей жизни, - говорит директор Чуйской областной библиотеки Тамила Каджиева.

Раньше здесь уже реализовывались подобные проекты, до карантина четыре года подряд на базе библиотеки открывались лагеря дневного пребывания, но только для других категорий детей. Ребята с особыми нуждами стали участниками проекта впервые. Для них, как отмечает Тамила Каджиева, это стало серьезным испытанием, ведь нужно подстраиваться под режим работы библиотеки и график занятий. Детям, у которых не всегда хорошее физическое состояние, дается это отнюдь непросто.

В такой ситуации особая роль отводится мотивации. Повысить ее помогают спикеры проекта – юноши и девушки, недавние выпускники подобных программ. Они передают детям с ОВЗ то, чему не так давно сами научились. Волонтеры Корпуса мира стараются заинтересовать их, рассказывая о достопримечательностях Америки.

Большое впечатление на ребят произвела онлайн встреча с Мирахамад Насирой, у которой все началось с участия в подобном проекте в Чуйской областной библиотеке. Здесь она прошла обучение по программе Access, затем окончила Американский университет в Центральной Азии (АУЦА), где получила специальность антрополога, а сейчас живет и занимается исследовательской работой в Германии.

Проект финансируется посольством США в Кыргызстане. Дипломатическое представительство оплачивает, в частности, транспортные расходы по доставке троих колясочников из сел района в Кант и обратно, а также – обеды, кофе-брейк и многое другое.

Кормят детей в библиотеке, куда привозят горячее питание из кафе. У каждого ребенка – индивидуальная посуда. Санитарным мерам уделяется особое внимание. Здесь очень много санитайзеров, защитные маски меняются через каждые два часа.

В это время года в библиотеке мало посетителей, поэтому участники проекта чувствуют себя здесь комфортно. Важно также, что имеются пандусы, а туалет адаптирован под инвалидные коляски.

Фото: Виктор Мурзов