Израиль добавил Кыргызстан в список стран, запрещенных для посещений

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом Кыргызстан и Испания были добавлены в список стран, которые нельзя посещать израильтянам. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Страны пополнили перечень, в который уже входят Узбекистан, Аргентина, Беларусь, Бразилия, Южная Африка, Индия, Мексика и Россия.

Утвержденный Конституционным комитетом Кнессета запрет действует до дальнейшего уведомления.

.Отметим, ранее президент Садыр Жапаров подписал указ о введении одностороннего безвизового режима, включая и Израиль.