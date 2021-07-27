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Израиль добавил Кыргызстан в список стран, запрещенных для посещений

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- Александра Василькова
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В связи с ростом заболеваемости коронавирусом Кыргызстан и Испания были добавлены в список стран, которые нельзя посещать израильтянам. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Страны пополнили перечень, в который уже входят Узбекистан, Аргентина, Беларусь, Бразилия, Южная Африка, Индия, Мексика и Россия.

Утвержденный Конституционным комитетом Кнессета запрет действует до дальнейшего уведомления.

.Отметим, ранее президент Садыр Жапаров подписал указ о введении одностороннего безвизового режима, включая и Израиль.


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URL: https://www.vb.kg/404030
Теги:
Израиль, туризм, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19, COVID
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