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Международная программа "МедИАЦия" прошла в Бишкеке

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- Айжан Мамбеталиева
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Бишкекская неделя была посвящена роли гражданского общества в евразийской интеграции.

В рамках программы состоялось 5 онлайн-лекций от представителей российской науки и науки Кыргызстана, а также 4 офлайн-мероприятия: круглый стол "Открытый диалог России и Кыргызстана: журналистика, медиа и форматы" и серия мастер-классов от ведущих журналистов России и Кыргызстана.

Мероприятие открыл Алексей Кривопалов, к. и. н., старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН. В ходе лекции "Военное строительство и военно-техническое сотрудничество" эксперт представил анализ оборонного сектора стран Центральной Азии, рассказал о векторах военного взаимодействия стран после распада СССР и отношении гражданского общества к военным объединениям.

Вместе с Семеном Ураловым, шеф-редактором научно-исследовательского центра проблем интеграции стран – участниц Евразийского экономического союза "Союзный нарратив 2050" во время лекции "Почему Кыргызстану необходим двусторонний союз с Россией" участники Программы обсудили ключевые точки сотрудничества Кыргызстана и России, провели сравнительный анализ ЕАЭС и возможного двухстороннего альянса с точки зрения наиболее эффективного пути интеграции.

Также прошла лекция "Евразийская интеграция: факты, фэйки, иллюзии" Александра Агеева, генерального директора Института экономических стратегий отделения общественных наук РАН, президента Международной академии исследований будущего, заведующего кафедрой управления бизнес-проектами Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", генерального директора Международного института П.Сорокина – Н.Кондратьева, главного редактора журналов "Экономические стратегии" и "Партнерство цивилизаций". Александр Иванович рассказал о том, как осуществляется евразийская интеграция в условиях глобализации и цифровизации, какие угрозы создают современные сквозные технологии, а также как определить границу между действительностью и иллюзиями.

Ирина Шушпановой, кандидата социологических наук, ведущего научного сотрудника, учёного секретаря Института социально-политических исследований ФНИСЦ РАН (ИСПИ ФНИСЦ РАН) прочитала лекцию "Последствия пандемии COVID-19 для гражданских обществ стран ЕАЭС". Ирина Сергеевна представила результаты социального мониторинга, проведенного командой ИСПИ ФНИСЦ РАН, среди респондентов Армении, Казахстана, Кыргызстана и России. В рамках лекции участники Программы познакомились с общественным мнением граждан государств-участников ЕАЭС касательно нынешней экономической ситуации в странах, действий властей по борьбе с коронавирусной инфекцией, проблем, осложняющих жизнь, и других вопросов.

Завершающим мероприятием онлайн-формата стала лекция "Ситуация с русским языком в Кыргызстане в евразийскую эпоху" от Павла Дятленко, кандидата исторических наук, доцента кафедры истории и культурологии Кыргызско-Российского Славянского университета. В ходе открытой лекции, которая прошла в формате живого общения, был рассмотрен вопрос роли русского языка в различных аспектах жизни населения Кыргызстана – повседневной, образовательной и научной, изучена языковая проблема в Республике и на территории постсоветского пространства.

На базе представительства "Российской газеты" в Бишкеке состоялся круглый стол "Открытый диалог России и Кыргызстана: журналистика, медиа и форматы". Дискуссия круглого стола развернулась вокруг следующих тем: "Как нескучно освещать евразийскую интеграцию?"; "Насколько коротким должен быть текст, чтобы его прочитали: ушли ли лонгриды в прошлое?"; "Голос общества – актуальны ли традиционные форматы СМИ или социальные сети теперь у руля"; "Точки соприкосновения медиаповестки России и Кыргызстана". В ходе беседы были также рассмотрены основные тенденции отраслевых рынков государств, препятствия и перспективы сотрудничества СМИ России и Кыргызстана.

Участниками стали представители посольства Российской Федерации в Кыргызской Республике, министерства культуры Кыргызской Республики, Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии, руководители и корреспонденты СМИ Кыргызстана, информационно-новостных порталов, Независимого Союза журналистов Кыргызстана. Круглый стол проходил в онлайн- и офлайн-форматах. 18 участников подключились через стриминговую систему Zoom, 23 человека выбрали очный формат участия.

Более 100 студентов, магистрантов и аспирантов факультетов журналистики, международных отношений, регионоведения приняли участие в онлайн-формате. Участниками офлайн-формата стали заинтересованные в повестке представители СМИ и молодые специалисты – более 60 человек.

Программа "МедИАЦия" включает в себя четыре страновые недели, которые пройдут с 21 июня по 12 сентября 2021 года.


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URL: https://www.vb.kg/404031
Теги:
Россия, Кыргызстан, журналисты
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