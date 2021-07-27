Бактыбек Кудайбергенов: Бишкекскую зелень спасет только капельное орошение

Текущий сезон показал, что нужно переходить на систему капельного орошения зеленых насаждений. Об этом на пресс-конференции заявил исполняющий обязанности мэра Бишкека Бактыбек Кудайбергенов.

- В этом году у нас наблюдается маловодье, в этой связи на полив зеленых насаждений отпускалось очень мало воды, - сообщил временный градоначальник. – Поэтому очень большой акцент нами был сделан на автополив. К сожалению, мы потеряли 200-300 молодых деревьев. Осенью будем компенсировать эти потери высадкой новых саженцев.

- Нынешняя ирригация существует еще с советских времен. По сути, мы пользуемся дедовским способами. А что, если и следующие года будут такими же засушливыми? Нам нужны новые технологии. Такие как капельное орошение, которое применяется во многих странах мира. И в этом направлении уже ведется работа.

Капельное орошение позволяет сократить потребление воды на 80 процентов по сравнению с другими системами полива. Она уже успешно работает, например, на клумбах у железнодорожного вокзала и на аллее вдоль Южной магистрали.

Кроме того, для обеспечения растений полноценным поливом ведется работа по бурению четырех скважин. По двум из них, расположенным на пересечениях улиц Ахунбаева – Ашар и Ахунбаева – Кок-Жангак уже завершена проектно-сметная документация. А для остальных (Профсоюзная – Каракумская и Абдрахманова – Туголбай-Ата) документы пока готовятся.

Однако мэрия не собирается отказываться и от традиционной системы полива. Арычная сеть будет восстанавливаться в комплексе с ремонтом тротуаров. Такая работа сейчас проводится на 35 городских улицах.

К слову, в настоящее время муниципалитет не закупает дорогие саженцы за рубежом. Нужные объемы посадок обеспечиваются за счет собственного питомника муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз". С начала года посажено 2177 хвойных деревьев, 5473 лиственных, 2349 единиц кустарника и 105925 штук живой изгороди.