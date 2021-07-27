Все ответственные будут наказаны за ненадлежащий полив зеленых насаждений

Исполняющий обязанности мэра Бактыбек Кудайбергенов заверил, что все лица, по чьей халатности не обеспечивался должный полив растений в Бишкеке, будут привлечены к ответственности.

Текущий сезон маловодья оголил и еще одну проблему – халатность, с которой сотрудники некоторых муниципальных предприятий относятся к своим обязанностям. Часто, когда драгоценная вода все же появлялась в арыках, ее не направляли в нужное русло. То есть на полив. Порой она просто бесцельно текла по тротуарам, дорогам или газонам, где нет деревьев.

Накануне мэрия сообщила, что в Ленинском районе заместители акима получили выговор за ненадлежащий полив. Однако ни слова не прозвучало о том, что будут наказаны профильные структуры в лице муниципальных предприятий "Бишкекзеленхоз" и "Бишкекские парки". А ведь именно они ответственны за контроль и содержание зеленых насаждений.

- Заместители акима обязаны осуществлять постоянные обходы вверенных им территорий, в том числе и зеленых зон, - объяснил временный градоначальник. – Именно они должны проверять, все ли полито. И если нет, то начинать бить тревогу и поднимать "Бишкекзеленхоз" и "Бишкекские парки". Но этого не было сделано. Поэтому они и получили наказание.

- Однако ответственность других лиц тоже будет рассмотрена. Речь о главах районов и о руководителях и сотрудниках муниципальных предприятий "Бишкекзеленхоз" и "Бишкекские парки", - заверил Бактыбек Кудайбергенов.