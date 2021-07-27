ГКНБ нейтрализовал иностранных боевиков, занимавшихся вербовкой для ИГ

ГКНБ в ходе проводимых контртеррористических мероприятий в Бишкек енейтрализована деятельность группы из числа иностранных граждан, причастных к международной террористической организации "ИГ". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что граждане иностранного государства "А.Т." и "Д.Н.", присягнув на верность МТО "ИГ" проводили вербовочную деятельность среди религиозной части населения КР с целью склонения к террористической деятельности. В ближайшей перспективе боевики намеревались переправиться в зоны вооруженного конфликта в Сирию.

В настоящее время ГКНБ продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению других лиц, причастных к деятельности МТО.