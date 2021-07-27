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ГКНБ нейтрализовал иностранных боевиков, занимавшихся вербовкой для ИГ

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- Александра Василькова
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ГКНБ в ходе проводимых контртеррористических мероприятий в Бишкек енейтрализована деятельность группы из числа иностранных граждан, причастных к международной террористической организации "ИГ". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что граждане иностранного государства "А.Т." и "Д.Н.", присягнув на верность МТО "ИГ" проводили вербовочную деятельность среди религиозной части населения КР с целью склонения к террористической деятельности. В ближайшей перспективе боевики намеревались переправиться в зоны вооруженного конфликта в Сирию.

В настоящее время ГКНБ продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению других лиц, причастных к деятельности МТО.


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URL: https://www.vb.kg/404037
Теги:
ГКНБ, терроризм, Кыргызстан
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