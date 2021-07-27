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И.о. мэра Бишкека: Без маршрутных такси нам пока не обойтись

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- Сергей Швец
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Столичный муниципалитет намерен существенно обновить пассажирский парк. Для этого с одной стороны привлекаются инвесторы, а с другой – планируется взять кредиты и гранты для покупки новой техники. Об этом на пресс-конференции рассказал исполняющий обязанности мэра Бактыбек Кудайбергенов.

- Как известно в июне на линию вышли 50 автобусов марки ISUZU узбекского производства, - напомнил и.о. мэра. – Мы старались запустить их максимально оперативно. Кроме того, в рамках договора, который заключен с этой компанией, еще 40 единиц будут поставлены буквально на днях. И это уже машины, работающие на газе. К 31 августа должно поступить еще около 200 автобусов, а до 2023 года фирма должна поставить 1000 транспортных средств.

Однако мэрия параллельно проводит работу и с донорскими организациями. Так по линии Европейского банка реконструкции и развития планируется проект "Улучшение системы муниципального общественного транспорта города Бишкек". В его рамках будут приобретены автобусы большой вместимости, работающие на компримированном природном газе.

- Нам выделяют 33 миллиона евро. Из них 8 миллионов – грант, а остальное – кредит под 1 процент годовых на 12 лет. На эти средства будет приобретено 250-300 машин длиной примерно 12 метров, низкопольные, высокого качества. Цена каждой в диапазоне 120-130 тысяч.

По линии Азиатского банка развития планируется реализация проекта "Электрификация городского транспорта". Он разделен на две фазы. Первая – закупка электробусов, вторая – проработка вопроса по запуску муниципального такси. В рамках этой инициативы муниципалитет купит более 120 электроавтобусов, зарядную инфраструктуру, а также модернизирует депо для их обслуживания. Общая сумма составит 50 миллионов долларов, из которых 25 – грант, а 25 – кредит.

- Однако даже при таких приобретениях мы не сможем отказаться от услуг маршрутных такси. Ведь у нас очень много новостроек, куда постепенно перенаправим их линии. К тому же, если убрать их полностью, то огромное количество людей останется без заработка. Мы не можем такого допустить, - заключил временный градоначальник.


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URL: https://www.vb.kg/404038
Теги:
АБР, ЕБРР, мэрия, грант, кредит, маршрутки, новостройки, Бишкек, общественный транспорт, автобусы
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