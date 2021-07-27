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Макгрегор посмеялся над смертью отца Нурмагомедова

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Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор посмеялся на смертью отца россиянина Хабиба Нурмагомедова. Соответствующий пост спортсмен оставил в своем Twitter, но позже удалил публикацию.

Ирландец отреагировал на запись российского бойца, который поздравил американца Дастина Порье с победой над Макгрегором фразой "Добро всегда побеждает зло". Ирландский спортсмен спустя две недели написал: "Значит ковид - добро, а отец - зло?".

Макгрегор уступил Порье в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 11 июля. Врач остановил схватку после первого раунда, в концовке которой ирландец оступился и упал, сломав ногу.

Абдулманап Нурмагомедов, отец Хабиба Нурмагомедова, умер в июле 2020 года. Заслуженный тренер России скончался из-за осложнений, связанных с коронавирусом.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/404042
Теги:
смешанные бои, Хабиб Нурмагомедов
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