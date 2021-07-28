Погода
$ 84.43 - 84.80
€ 98.67 - 100.05

В Оше утвердили единую цену на мясо. С 30 июля оно будет стоить 480 сомов

130  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Оше с 30 июля цена на мясо снизится до 480 сомов за киллограмм. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

27 июля в мэрии Оша состоялось рабочее заседание по ценам на мясо. В нем участвовали первый вице-мэр города Ош Замир Юсупов, заведующий отделом Агентства антимонопольного регулирования по городу Ош и Ошской области Ниязбек Мойдинов, руководитель Ошской городской государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Суйумбай Абдуллаев, руководство налоговой службы, СЭС, торговцы мясом, животноводы, председатели МТУ города.

- Мы пригласили Вас сегодня чтобы всем вместе обсудить ситуацию с ценами на мясо и утвердить единую цену на территории города. В течение последних 3 месяцев цена на мясо выросла с 460 сомов за кг до 500 сомов за кг. В связи с этим жители города через социальные сети обращаются в мэрию с просьбой принять соответствующие меры по урегулированию цены на мясо, - отметил в своей приветственной речи Замир Юсупов.

Ниязбек Мойдинов со своей стороны сообщил, что цены на мясо на территории города необоснованно высокие. Отделом Агентства антимонопольного регулирования проведен контрольный забой одной единицы скота, в ходе которого выяснилась реальная цена на мясо.

По итогам заседания принято решение о снижении цены на мясо.Также с участием заместителя руководителя Ошского городского Центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологичесого надзора с функциями координации деятельности службы области Омурзака Мурзалиева среди участников собрания проведена разъяснительная беседа на предмет необходимости вакцинирования против COVID-19.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404053
Теги:
мясо-молочная продукция, Ош, цены, Кыргызстан, продукты
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  