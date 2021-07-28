В Оше утвердили единую цену на мясо. С 30 июля оно будет стоить 480 сомов

В Оше с 30 июля цена на мясо снизится до 480 сомов за киллограмм. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

27 июля в мэрии Оша состоялось рабочее заседание по ценам на мясо. В нем участвовали первый вице-мэр города Ош Замир Юсупов, заведующий отделом Агентства антимонопольного регулирования по городу Ош и Ошской области Ниязбек Мойдинов, руководитель Ошской городской государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Суйумбай Абдуллаев, руководство налоговой службы, СЭС, торговцы мясом, животноводы, председатели МТУ города.

- Мы пригласили Вас сегодня чтобы всем вместе обсудить ситуацию с ценами на мясо и утвердить единую цену на территории города. В течение последних 3 месяцев цена на мясо выросла с 460 сомов за кг до 500 сомов за кг. В связи с этим жители города через социальные сети обращаются в мэрию с просьбой принять соответствующие меры по урегулированию цены на мясо, - отметил в своей приветственной речи Замир Юсупов.

Ниязбек Мойдинов со своей стороны сообщил, что цены на мясо на территории города необоснованно высокие. Отделом Агентства антимонопольного регулирования проведен контрольный забой одной единицы скота, в ходе которого выяснилась реальная цена на мясо.

По итогам заседания принято решение о снижении цены на мясо.Также с участием заместителя руководителя Ошского городского Центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологичесого надзора с функциями координации деятельности службы области Омурзака Мурзалиева среди участников собрания проведена разъяснительная беседа на предмет необходимости вакцинирования против COVID-19.