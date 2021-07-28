В Кыргызстане возобновят расследование смерти Азимжана Аскарова в тюрьме

Бишкекский городской суд отменил постановление первой инстанции о прекращении расследования факта смерти правозащитника Азимжана Аскарова. Об этом сообщает правозащитное движение "Бир Дуйно Кыргызстан".

Отмечается, что адвокаты "Бир Дуйно" продолжают защиту прав и интересов Хадичи Аскаровой по факту смерти правозащитника Азимжана Аскарова 25 июля 2020 года в ИК 47.

На основании аппеляционной жалобы адвокатов организации, Бишкекский городский суд на отменил ранее принятое постановление следственного судьи Свердловского района города Бишкек о прекращении производства по факту смерти правозащитника Азимжана Аскарова.

"Адвокаты считали, что судьей первой инстанции были существенно нарушены нормы уголовно-процессуального законодательства и судом неправильно были применены нормы уголовного права. Бишкекский городской суд, поддержав доводы адвокатов принял единственно верное решение отменив незаконное и необоснованное решение Свердловского районного суда", - говорится в сообщении.

Напомним, Комитет ООН установил, что к правозащитнику Азимжану Аскарову были применены пытки, жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение. Комитет обязал государство-участника принять необходимые меры по немедленному его освобождению, аннулированию судимости, включая полное возмещение ущерба. Правозащитник подал иск в суд, где просил указать меры, принятые по этому решению.

В июне административный суд прекратил производство по иску Азимжана Аскарова, обосновав его тем, что спор по данному делу не вытекает из административно-правовых (публично-правовых) отношений между правительством и истцом.

Азимжан Аскаров скончался в больнице ИК № 47 25 июля 2020 года. Согласно заключению медицинской экспертизы, смерть наступила в результате острой дыхательной недостаточности.