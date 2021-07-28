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Казахстан передаст Кыргызстану 25 тысяч доз вакцин от COVID-19 "QazVac"

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Кыргызстан сегодня должен получить 25 тысяч доз "QazVac" – казахстанской вакцины против COVID-19, пишет "Кабар".

Сообщается, что в рамках сотрудничества в борьбе с пандемией COVID-19 28 июля 2021 года на пункте пропуска "Кордай" - "Акжол" с участием министра здравоохранения КР и посла РК в КР состоится передача гуманитарная помощь из Казахстана в виде 25 тыс. доз казахстанской инактивированной вакцины "QazVac".

Справочно: "QazVac" разработана Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности Министерства образования и науки Казахстана и широко используется с начала 2021 года для вакцинирования казахстанцев наряду с препаратами, разработанными российскими и китайскими специалистами. Клинические испытания и практика её широкого применения в Казахстане показали безопасность вакцины QazVac и её высокую эффективность (свыше 90 процентов) в предотвращении заражения коронавирусной инфекцией и её тяжелых форм. Вакцинация QazVac рекомендована лицам в возрасте от 18 лет и старше, и проводится внутримышечно в два этапа, рекомендуемый промежуток между которыми составляет 21 день.


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URL: https://www.vb.kg/404057
Теги:
вакцина, гуманитарная помощь, Казахстан, Кыргызстан
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