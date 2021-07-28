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В Кыргызстане на 28 июля 996 новых случаев COVID-19

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане на 28 июля зарегистрировали 996 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 603,

в г. Ош – 9,

в Чуйской области – 126,

в Ошской области – 26,

в Таласской области – 12,

в Нарынской области – 14,

в Иссык-Кульской области – 56,

в Джалал-Абадской области – 92,

в Баткенской области – 58.

За весь период зарегистрировали – 160 085 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 1723 человек.

За сутки от коронавируса скончались 13 человек. Всего за весь период скончались - 2288 человек.

На стационарном лечении в настоящий момент находятся – 3928 пациентов и на амбулаторном 12 тысяч 528 человек.


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URL: https://www.vb.kg/404060
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