В Кыргызстане на 28 июля 996 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 28 июля зарегистрировали 996 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 603,
в г. Ош – 9,
в Чуйской области – 126,
в Ошской области – 26,
в Таласской области – 12,
в Нарынской области – 14,
в Иссык-Кульской области – 56,
в Джалал-Абадской области – 92,
в Баткенской области – 58.
За весь период зарегистрировали – 160 085 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 1723 человек.
За сутки от коронавируса скончались 13 человек. Всего за весь период скончались - 2288 человек.
На стационарном лечении в настоящий момент находятся – 3928 пациентов и на амбулаторном 12 тысяч 528 человек.