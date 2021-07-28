Больницы и ЦСМ получили медоборудование для борьбы с COVID -19

США предоставили медоборудование на сумму более 1 млн долларов для борьбы с COVID-19 в Кыргызстане.

Агентство США по международному развитию (USAID) передало медицинское оборудование пяти больницам и трем центрам семейной медицины в Бишкекской, Чуйской и Ошской областях.

Кислородные концентраторы, мобильные рентгеновские аппараты, морозильные камеры и другое оборудование уже установлены и используются для диагностики и лечения пациентов с COVID-19 в ключевых "красных зонах". Общая стоимость оборудования составляет около 1,1 миллиона долларов.

В общей сложности Республиканская инфекционная больница, Национальный госпиталь, Бишкекская городская больница №1, Чуйская областная больница, Ошская городская клиническая больница, Управление санитарно-эпидемиологического надзора и три центра семейной медицины получили почти 500 единиц оборудования и сопутствующие запасные части. Из оборудования медицинские учреждения получили ларингоскопы, мобильные цифровые рентгеновские аппараты, морозильники со сверхнизкими температурами, кислородные концентраторы большого объема, автоклавы, центрифуги и другое.

По словам и.о. главного врача Национального госпиталя МЗ КР Токтобая Маанаева, часть оборудования, в том числе передвижные рентгеновские аппараты, стали доступны медперсоналу и пациентам впервые.

- Впервые закуплен и установлен мобильный рентген, который был нам крайне необходим для проведения рентгена легких и тяжелых больных на местах, исключая транспортировку больного, - сказал Токтобай Маанаев.

Восемь медучреждений для установки этого оборудования были выбраны после консультации с министерством здравоохранения и больницами, чтобы оказать помощь максимальному количеству пациентов.

Во время официальной церемонии передачи, исполняющий обязанности директора миссии USAID в Кыргызстане Кит Симмонс поблагодарил врачей и сотрудников Национального госпиталя за их неустанный труд. "Мы рады поддержать вас и предоставить это оборудование, но оно работает только благодаря вашим навыкам и самоотверженности, - сказал Кит Симмонс.

С начала пандемии COVID-19 в нашей стране в марте 2020 года USAID предоставил более 4 миллионов долларов. Эти средства были использованы для закупки средств индивидуальной защиты, модернизации лабораторий, улучшения информационных систем здравоохранения и обучения более 4 тыс. медработников. USAID также поддержал информационные кампании по профилактике COVID-19, чтобы развеять мифы и дезинформацию о болезни.