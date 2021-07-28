Юноша погиб в трубе аквапарка на Иссык-Куле. Начато досудебное производство

В Кыргызстане 27 июля на территории пансионата "Золотые пески" в трубу, по которой вода поступает в аквапарк, засосало парня. Он погиб.

Видео с места опубликовал канал Короче.

В пресс-службе МЧС сообщили, что конец трубы в которую засосало парня находился в 50 метрах от берега.

"Поступило сообщение о несчастном случае, что мальчика засосало в трубу для перекачки. Выехав на место 4 спасателя отдела МЧС Иссык-Кульского района, 1 экскаватор, 30 сотрудников МВД и 10 местных жителей. Они извлекли тело погибшего подростка 2003 г.р., засосало в трубу диаметром 500 мм для перекачки воды из озера в аквапарк на территории пансионата "Золотые пески" в селе Бостери", - сообщает пресс-служба МЧС.

Спасатели перерезали трубу, извлекли тело и передали сотрудникам милиции.

В социальных сетях свидетели этого происшествия сообщают, что юноша пробыл в трубе 5 часов. Все это время друзья парня безуспешно пытались его вытащить. Выяснилось, что его в одиночку воспитывала бабушка, а в последнее время работал в одном из столичных кафе и приехал отдыхать с коллективом.

По факту трагического инцидента на территории пансионата в селе Бостери начато досудебное производство, сообщила пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

В УВД рассказали, что начато досудебное производство, назначены все необходимые экспертизы. По итогам судебно-медицинской экспертизы будет принято решение, по какой статье возбудить дело.