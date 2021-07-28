ГКНБ объяснил, почему ищет и закрывает майнинг-фермы

ГКНБ проводится постоянный мониторинг и анализ возможных рисков в деятельности энергетического сектора, что свидетельствует о возникновении на территории КР систематических незаконных подключений майнинг-ферм (производство для добывания криптовалюты) к электрическим сетям государственных энергетических компаний, сообщает пресс-служба ведомства.

"С 2017 года резкое повышение роста курса криптовалюты по отношению к доллару породило целую волну "майнеров", которые используют относительно дешевую электроэнергию и в Кыргызстане. Следует отметить, что майнинг-фермы потребляют большой объем электроэнергии. С увеличением майнинг-ферм, соответственно, потребление электроэнергии за счет майнинга возросло, что стало одной из причин, которая привела к энергетическому кризису в стране.Для сравнения: майнинг-ферма с устройством в количестве 10 000 шт. потребляет в среднем 408 000 кВт электроэнергии в сутки, что равняется к потреблению электроэнергии одного района с населением 40 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Из-за возникающего дефицита электроэнергии в республике, приказом ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" от 4 апреля 2019 года № 56-п был введен временный запрет на выдачу технических условий на цели майнинга.

"Несмотря на это, майнинг-фермы по сегодняшний день продолжают подпольно осуществлять свою деятельность, когда как идет нехватка электроэнергии целому населению страны", - отмечают в ГКНБ.

Особо отмечается, что деятельность майнинг-ферм за счет альтернативных источников энергии (частные малые ГЭСы), не является нарушением Закона и временный запрет по отношению последних не распространяется.

В 2020 году в КР впервые был установлен тариф для субъектов майнинга в размере 224,0 тый/кВтч, также в Налоговый кодекс КР введен налог в размере 15 процентов от потребленной электроэнергии с добычи криптовалюты.

В настоящее время ГКНБ ведет оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление, предупреждение и пресечение незаконно действующих майнинг-ферм.