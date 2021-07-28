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Почему не надо делать тест на антитела до и после вакцинации?

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- Н Крайнова
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Сегодня, 28 июля, на брифинге в Республиканском штабе по борьбе с COVID-19 на вопросы по поводу вакцинации ответил руководитель Республиканского научно-практического центра по контролю вирусных инфекций Зуридин Нурматов.

Обязательно ли определять уровень антител до вакцинации?

Не обязательно определять уровень антител до вакцинации, так как не во всех населенных пунктах есть лаборатории имеющие возможности определить уровень антител на COVID-19. Надо вакцинироваться. Если у вас нет антител, то после вакцинации приобретете иммунитет к коронавирусу. А если антитела есть, то их уровень к данному вирусу повысится.

Обязательно ли определить уровень антител после вакцинации?

После вакцинации не обязательно определять уровень антител. Потому что в любом случае после вакцинации антитела вырабатываются у всех по разному.

При лабораторном контроле у всех есть антитела?

При лабораторном контроле у кого-то могут быть антитела, у кого-то нет. Это зависит от тест системы. Если вакцина создана на основе S белка, то тест система который определяет антитела к N белку не будет чувствителен к антителам выработанным против S белка.

Может ли человек заболеть после вакцинации?

Вакцина сама по себе не может вызвать заболевание. Потому что состоит из авирулентных, убитых вирусов или частиц вируса. Вакцина предотвращает заболевания после выработки антител. Если человек заразился вирусом и до появления симптомов получил вакцину, то он может заболеть, но это не результат вакцинации.

На сегодняшний день вакцинацию против коронавируса прошли сотник кыргызстанцев. 380 тысяч 971 человек получили прививки первой дозой вакцины, и 111 тысяч 619 получили вторую дозу.


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URL: https://www.vb.kg/404081
Теги:
вакцина, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
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