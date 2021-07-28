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Азербайджан сообщил о минометном обстреле армянскими военными

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Вооруженные силы Армении ведут массированный танковый и минометный обстрел по азербайджанским позициям в Кельбаджаре. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал "Кавказское бюро".

Как сообщают в Министерстве обороны Азербайджана, что военные уже предприняли попытки по нейтрализации огневых точек армянских подразделений. В ведомстве также опровергли заявления о разрушении гражданских объектов на территории Армении Вооруженными силами Азербайджана.

Позже поступила информация, что Армения продолжает стягивать к границе тяжелую войска и тяжелую бронетехнику. Все это происходит на фоне переговоров о прекращении огня на границе с Россией.

Ранее Министерство обороны Армении заявило о нарушении перемирия и возобновлении локальных боев на границе с Азербайджаном. Как сообщили в ведомстве, приблизительно с 4 утра на северо-восточном участке приграничных территорий Азербайджан открыл огонь по армянским позициям. Сообщается о трех погибших и двух раненых армянских военнослужащих.

Азербайджан, в свою очередь, полную ответственность за провокацию возложил на Вооруженные силы Армении. По данным Баку, армянские подразделения ночью начали обстрел границы, в результате которого были ранены двое азербайджанских военных.

Сейчас, по данным СМИ, ситуация на рубеже двух стран относительно спокойная. Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня.


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URL: https://www.vb.kg/404082
Теги:
Азербайджан, граница, приграничные конфликты, Армения
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