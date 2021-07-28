Турция и Азербайджан договорятся о создании совместной армии

Турция и Азербайджан договорятся о создании совместной тюркской армии. Страны уже ведут переговоры, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы турецкого парламента.

Вооруженные силы Азербайджана и Турции уже проводили совместные тактико-специальные военные учения в Нахичеванской автономной республике в конце июня. Они состоялись в столице региона Нахичевани. Было отмечено, что углубление турецко-азербайджанского сотрудничества в военно-промышленной сфере предусмотрено подписанной республиками Шушинской декларацией.

15 июня в городе Шуша в Нагорном Карабахе Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали Шушинскую декларацию о союзничестве. Она затрагивает различные направления сотрудничества между Анкарой и Баку, в частности обязательства по обороне и взаимопомощи.

Источник: lenta.ru