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Турция и Азербайджан договорятся о создании совместной армии

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Турция и Азербайджан договорятся о создании совместной тюркской армии. Страны уже ведут переговоры, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы турецкого парламента.

Вооруженные силы Азербайджана и Турции уже проводили совместные тактико-специальные военные учения в Нахичеванской автономной республике в конце июня. Они состоялись в столице региона Нахичевани. Было отмечено, что углубление турецко-азербайджанского сотрудничества в военно-промышленной сфере предусмотрено подписанной республиками Шушинской декларацией.

15 июня в городе Шуша в Нагорном Карабахе Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали Шушинскую декларацию о союзничестве. Она затрагивает различные направления сотрудничества между Анкарой и Баку, в частности обязательства по обороне и взаимопомощи.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/404083
Теги:
Азербайджан, Турция, армия
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