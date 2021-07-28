Сергей Шойгу вновь посетил Таджикистан

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сегодня провел встречу с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо, на которой заявил, что Россия, Таджикистан и Узбекистан проведут комплекс учений на фоне вывода американских войск и контингентов НАТО из Афганистана. Об этом сообщают российские СМИ.

"В целом, если говорить о нашем сотрудничестве - оно развивается достаточно успешно. Мы проводим большой комплекс учений с Таджикистаном, связанный с теми угрозами, которые возникают. Впереди учения с нашими узбекскими коллегами, потом учения тройственные - Россия, Узбекистан, Таджикистан. Надеюсь, мы их проведем в запланированные сроки и с ожидаемым эффектом", - сказал Шойгу.

Напомним, 27 апреля текущего года министр обороны России Сергей Шойгу побывал в Душанбе с официальным визитом для участия в работе заседания Совета министров обороны ОДКБ. Также он провел двустороннюю встречу с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо.

29 апреля этого года на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном произошел военный конфликт с участием вооруженных сил обоих стран.