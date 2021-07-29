Куда приведут наполеоновские планы Бактыбека Кудайбергенова?

Временный градоначальник столицы Бактыбек Кудайбергенов неожиданно для всех дал широкую пресс-конференцию, куда были приглашены ведущие СМИ. И если бы она посвящалась итогам его деятельности, можно было бы предположить, что с началом работы нового созыва депутатов горкенеша он сложит с себя полномочия. Однако чиновник поделился многочисленными и довольно грандиозными планами на будущее.

С самого назначения исполняющий обязанности мэра не очень активно общался с прессой. Пресс-туры и конференции с его участием для пишущей и снимающей братии проводились крайне редко. Оно в принципе и понятно, зачем разводить кипучую деятельность, если на должности ты находишься временно.

Хотя в то же время нельзя сказать, что он избегал контактов со СМИ.

Вероятно, что-то изменилось, раз Кудайбергенов активизировался. Наверное, хочет выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра перед новым созывом городского кенеша, который в скором времени уже начнет заседать. А текст его выступления на пресс-конференции, судя по его объему и обозначенным проблемам, ничто иное как программа, которую через журналистскую братию он хочет презентовать широкой общественности.

Круг вопросов, поднятых временным градоначальником, довольно широк – от зеленых насаждений и их полива, до строительства многоярусных парковок и закупки электрических автобусов. Причем это не просто мифические планы. Под некоторые проекты уже практически получено финансирование. И деньги совсем немалые.

Про озеленение и полив

- Текущий сезон у нас выдался засушливым, - отметил исполняющий обязанности мэра. – По большому счету, поливная вода в достаточном объеме появилась только неделю назад. А первые два месяца ее практически не было. По этой причине в городе погибло от 200 до 300 молодых деревьев. Осенью мы будем компенсировать эти потери высадкой новых саженцев.

Мэрия делает особый акцент на том, что в настоящее они не приобретаются за рубежом. Нужный посадочный материал обеспечивается собственным питомником муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз". Так с начала года посажено более 2 тысяч хвойных деревьев, почти 5,5 тысячи лиственных, около 2,3 тысячи единиц кустарника и 106 тысяч штук живой изгороди.

- Однако нужно обратить внимание и на систему полива. Сейчас мы пользуемся дедовским способом. Но нет никакой гарантии, что засушливые сезоны не повторятся в будущем. Поэтому нам нужно внедрять современные технологии, наиболее эффективной из которых является капельное орошение. Подобные системы успешно применяются во многих городах мира, - говорит Бактыбек Кудайбергенов.

Капельное орошение позволяет сократить потребление воды на 80 процентов по сравнению с другими системами полива. И в Бишкеке уже есть клумбы, которые поливаются подобным способом. Они расположены возле железнодорожного вокзала и на аллее вдоль Южной магистрали.

Дабы меньше зависеть от наличия воды в арыках, столичные власти планируют пробурить в Бишкеке четыре скважины. Они появятся на пересечениях улиц Ахунбаева – Ашар, Ахунбаева – Кок-Жангак, Профсоюзная – Каракумская и Абдрахманова – Туголбай-Ата. По первым двум уже готова проектно-сметная документация, на оставшиеся две бумаги оформляются.

При этом мэрия отнюдь не собирается отказываться от традиционной системы полива. Напротив, есть большие планы по восстановлению разрушенных арыков. При этом ирригация будет приводиться в порядок вкупе с ремонтом тротуаров. Такая работа сейчас ведется на 35 улицах.

Про пассажирский транспорт

Не мог временный градоначальник обойти и такую важную сферу, как пассажирский транспорт. Тем более у всех горожан еще свежа в памяти июньская забастовка водителей маршрутных такси. А точнее откровенный саботаж, с целью добиться повышения платы за проезд, который парализовал столицу и вызвал негодование людей.

- Перевозчики уже давно просят поднять плату. И на то есть достаточно веские причины ведь горючее и запасные части значительно подорожали. Да к тому же у многих машины находятся в аренде. А еще надо семьи кормить.

- С другой стороны можно понять и пассажиров, которые также испытывают финансовые затруднения. Плюс много жалоб на неудобства при перевозках. Поэтому у каждой стороны свое видение тарифной политики. При обсуждении платы за проезд к общему знаменателю мы с перевозчиками так и не пришли, - отметил Бактыбек Кудайбергенов.

Напомним, за основу мэрия взяла вариант повышения тарифа до 15 сомов в маршрутных такси и до 11 сомов в муниципальных троллейбусах и автобусах. Однако он устраивает далеко не всех водителей микроавтобусов. Равно, как и пассажиров. Тем не менее, он внесен на рассмотрение депутатов городского кенеша. Исполняющий обязанности мэра выразил надежду, что они смогут оперативно принять решение по этому наболевшему вопросу. Причем такое, которое устроит всех.

Также сдвинулся с мертвой точки вопрос приведения в надлежащий вид норм, регулирующих проведение конкурсов на аренду маршрутов и правил пассажирских перевозок. Ведь, как известно, уже почти 10 лет маршрутные такси в столице работают с просроченными договорами. Присутствовавший на встрече вице-мэр Русланбек Акылбеков, курирующий данную сферу, заявил, что совместно с перевозчиками разработаны новые варианты указанных документов, которые устраивают обе стороны. Они уже переданы в горкенеш.

У самой же горадминистрации наполеоновские планы по развитию общественного транспорта. Причем это будет происходить сразу несколькими способами. Первый из них – работа с инвесторами.

- Как известно в июне на линию вышли 50 автобусов марки ISUZU узбекского производства, - напомнил и.о. мэра. – Мы старались запустить их максимально оперативно. Кроме того, в рамках договора, который заключен с этой компанией, еще 40 единиц техники будут поставлены буквально на днях. К 31 августа должно поступить еще около 200 автобусов, а до 2023 года фирма обязалась поставить 1000 транспортных средств.

Второй способ – развитие собственного пассажирского парка, в чем помогут международные доноры. Например, по линии Европейского банка реконструкции и развития будет реализован проект "Улучшение системы муниципального общественного транспорта города Бишкек". В его рамках чиновники приобретут автобусы большой вместимости, работающие на компримированном природном газе, и проведут ремонт автобусного парка.

- Нам выделяют 33 миллиона евро. Из них 8 миллионов – грант, а остальная часть – кредит под 1 процент годовых на 12 лет. На эти средства будет приобретено 250-300 машин длиной примерно 12 метров. Все они будут низкопольными, высокого качества. Цена каждой в диапазоне 120-130 тысяч, - рассказал Бактыбек Куайбергенов.

Есть и еще один масштабный проект, только уже по линии Азиатского банка развития. Он называется "Электрификация городского транспорта". Здесь будет две составляющих: закупка электробусов и создание службы муниципального такси. В частности, власти хотят приобрести более 120 электроавтобусов, смонтировать зарядную инфраструктуру и модернизировать депо. На все эти цели доноры выделят 50 миллионов долларов, из которых половина в виде гранта, вторая – кредит.

Про экологию, смог и отопление

Автобусы на газе и электричестве позволят существенно снизить количество вредных выбросов в атмосферу. И это станет весомым вкладом с борьбу со смогом, который покрывает столицу в зимнее время.

- Этому вопросу мы уделяем большое внимание. Именно поэтому городские котельные предприятия "Бишкектеплоэнерго" постепенно переводятся на газ. На сегодняшний момент модернизировано уже 23 объекта. На котельных "Орто-Сай" и "Ротор" и вовсе установлены плоские солнечные коллекторы. Перевод лишь одной котельной на газ позволил снизить выбросы на 25 тонн в год, - объяснил и.о. градоначальника.

К сожалению, пока открытым остается вопрос отопления новостроек. Как известно, в зимнее время их жители используют для этих целей преимущественно уголь. Причем даже в тех в жилмассивах, которые уже газифицированы. Ведь цена голубого топлива довольно высокая и просто не по карману людям.

К слову, уже подготовлено к предстоящему отопительному сезону 47 котельных. Еще 19 будут готовы до 1 октября. Льготным категориям граждан (4108 семей) выплатят денежную компенсацию в размере 21,5 миллиона сомов на приобретение топлива.

- Нельзя не коснуться и вопроса рекультивации действующей свалки, которая также является источником дыма. В следующем году она будет завершена. А новый полигон готов уже примерно на 60 процентов. Затем, даст бог, поставим и мусоросортировочный завод.

- Впрочем, он не решает проблемы. Ведь сортировка, пусть и вручную, сейчас итак проводится усилиями задействованных на свалке людей. Куда важнее обзавестись перерабатывающим заводом, - считает глава города.

Напомним, все работы на свалке проводятся за счет средств Европейского банка реконструкции и развития, а также грантов Европейского союза. В общей сложности на реализацию проекта выделено 22 миллиона евро. Из них половина кредит, другая – грант.

Про строительство

Одной из самых свежих идей в этой сфере является возведении многоярусных парковок на месте существующих гаражных кооперативов.

- Многие гаражи уже давно используются не по назначению. Только часть жителей города ставят в них свои машины. Остальные превратились в склады, а то и вовсе перепрофилированы под станции технического обслуживания. Мы провели собрание с собственниками боксов, расположенных на улице Льва Толстого, в районе пересечения с Абдрахманова. Им будут предоставлены льготные места. Первый этаж будет занят магазинами, СТО, автомойками и прочими объектами, - рассказал временный мэр.

Аналогичным образом в обозримом будущем планируют перестроить еще три гаражных кооператива: на Патриса Лумумбы (возле рынка "Кудайберген") и на пересечениях улиц Жукеева-Пудовкина и Суеркулова, а также Псковской и Сухомлинова. Муниципалитет сообщил, что всего в городе 50 гаражных объединений, которые занимают примерно 60 гектаров земли.

Еще одна интересная новость - в этом году в жилых массивах столицы начинается строительство сразу пяти детских садов и пяти школ. Дошкольные организации появятся в новостройках "Арча-Бешик", "Келечек", "Ак-Ордо", "Кара-Жыгач" и "Дордой". А школы в "Алтын-Ордо", "Рухий-Мурас", "Ак-Босого", "Ак-Ордо". Плюс у СШ в микрорайоне "Ак-Бата" появится пристройка. Также возводится новая котельная для среднего образовательного учреждения №19 и пристройка учебно-воспитательного корпуса с музыкальным залом на 50 мест для ДОО №12.

Столичные власти проведут капитальный ремонт в 114 объектах. В их числе 55 образовательных организаций, 3 детских школы искусств и Детский реабилитационный центр "Айданек", 11 организаций здравоохранения, 6 библиотек, 2 дома культуры, 2 музея и так далее. Работы завершат до конца 2021 года.

По второй фазе проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек", реализуемого за счет грантовых средств КНР, ведется реконструкция на 35 магистралях общей протяженностью 37 километров. На сегодняшний день отремонтировано 9 из них. В целом же до конца года планируется обновить 44 улицы с монтажем освещения, строительством тротуаров и прокладкой ирригационных лотков.

Про должность и финансы

Столичные власти озаботились увеличением доходной части бюджета и оптимизацией расходной. Первое направление подразумевает инвентаризацию субъектов предпринимательства для выявления точного их количества в городе. Уже начаты обследования для внесения в цифровую карту их дислокации на территории Октябрьского района. На данный момент число предпринимателей составило 7 тысяч.

- Простой пример. На нынешний год бюджет утвержден на уровне 10,23 миллиарда сомов. Из них почти 6 миллиардов уйдет на социальные нужды. Ведь казна у нас, как известно, социально-ориентированная. И лишь 350 миллионов остается на развитие. О чем здесь можно говорить? Вот поэтому сейчас и ведется работа по выявлению бизнеса, который не платит налоги, - говорит Бактыбек Кудайбергенов.

Второе направление – цифровизация. Так за счет внедрения программы "Учет производственных работ" можно существенно сократить расходы. Она позволит получать данные по точному объему трудозатрат, направленных на обеспечение жизнедеятельности города. К примеру, чиновники будут знать, сколько дворников выходит на уборку, сколько работников МП "Бишкекзеленхоз" в данный момент работают и где они находятся, какой объем мусора вывезен, сколько транспорта и спецтехники на линии, расход ГСМ и так далее.

Журналисты не могли не задать временному мэру вопрос о том, хочет ли он остаться на должности на постоянной основе. Ведь в городе ходят слухи, что он уже договорился об этом с президентом Садыром Жапаровым.

- У меня нет доступа к президенту. Тем более, я не могу ему говорить, назначьте меня туда или сюда. Не знаю, есть ли у меня шансы остаться мэром. Это решит горкенеш. Я ни с кем из депутатов не встречался, ни кого, ни о чем не просил. Будет так, как будет. Если они не поддержат мою кандидатуру, то обижаться я не буду.

- Я обещаю, совместно с вами мы сделаем очень много для города. Планов большое количество, - оптимистично заключил Бактыбек Кудайбергенов, обращаясь к журналистам.