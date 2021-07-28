В Чуйской области мужчину задержали по подозрению в убийстве жены

В селе Чуй мужчина убил собственную жену. Его взяли под стражу, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

26 июля 2021 года примерно в 23:30 часов в дежурную часть ОВД Чуйского района поступило сообщение по факту обнаружения трупа женщины в доме на одной из улиц села Чуй.

Следственно-оперативная группа выехала по звонку. Личность погибшей была установлена сразу - ею оказалась 63-летняя хозяйка дома. Как выяснилось, тело женщины обнаружил ее сын.

Предварительная проверка показала, что женщин умерла не своей смертью: у нее были переломы рёбер нескольких местах.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Чуйского района по признакам преступления предусмотренного ст. 130 (убийство) УК. Было начато досудебное производство, назначены необходимые экспертизы.

В ходе проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий сотрудники СКМ ГУВД Чуйской области и СКМ ОВД Чуйского района по

подозрению в убийстве задержан муж погибшей - Т.А., 1957 года рождения.

Задержанный водворён ИВС. Досудебное производство продолжается.