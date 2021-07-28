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Россия безвозмездно поставит Таджикистану вооружение и технику

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Ситуация в Центральной и Южной Азии требует особого внимания, Россия начала принимать меры, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. В числе прочего речь идет о поставках вооружения. Об этом сообщает РИА новости.

"Сегодня на первый план выходит совместная работа по нейтрализации угроз с территории соседнего (с Таджикистаном. - Прим. ред.) Афганистана. Поспешный вывод оттуда иностранных войск спровоцировал стремительную деградацию обстановки, усиление и всплеск активности террористов", - уточнил глава Минобороны на переговорах в Душанбе.

Шойгу анонсировал совместные учения как на двусторонней основе, так и в рамках ОДКБ, а также рассказал, что Москва безвозмездно оснастит армию Таджикистана оружием и техникой.

"Продолжаем подготовку квалифицированных таджикистанских военных кадров. Готовим их как в наших военных вузах, так и на фондах 201-й российской военной базы. Предоставляем для боевой учебы все необходимое. Уделяем повышенное внимание укреплению боевого потенциала нашей базы и уточнению планов по совместному отражению возможного проникновения боевиков", - отметил министр.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с членами радикального движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность усиливается на фоне вывода из республики американского контингента.

Кризис сказывается на соседях, в Таджикистан бегут как террористы, так и военные правительственных подразделений, растет наркотрафик. Душанбе обратился за помощью к Москве и в ОДКБ.


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URL: https://www.vb.kg/404094
Теги:
Россия, Таджикистан, Вооруженные силы, Сергей Шойгу
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