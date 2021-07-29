Кто ответит за сотни засохших деревьев в парках столицы?

Нынешний засушливый сезон обнажил серьезную проблему, которая мешает городу стать зеленее. Это халатность. И лучше всего она видна в бишкекских парках. Причем, преимущественно в старых. Выражается это в том, что даже в редкие моменты, когда поливная вода бежала по арыкам, за ней никто не следил. А потому до адресатов она практически не доходила. В этом лично убедились корреспонденты VB.KG.

В этой статье мы не будем разбираться в причинах засухи, и размышлять о том, что пора использовать более современные методы полива. Акцент будет сделан на том, что даже тем ничтожным количеством живительной влаги, которое отпускалось городу, можно было распорядиться гораздо эффективнее.

Мы обошли все парки в южной зоне Бишкека, а именно: недостроенные "Балалык" и "Ынтымак-2", Победы имени Даира Асанова, Ата-Тюрка, здоровья и "Ынтымак". А начался обход с зоны отдыха для детей (фото 1-6). Ее еще не сдали в эксплуатацию, строительные работы ведутся черепашьими темпами. Однако здесь мы насчитали как минимум два десятка засохших саженцев березы. Некоторые из них специально сфотографированы на фоне здоровых деревьев, чтобы наглядно была видна разница.

Мы не утверждаем, что они погибли. Однако и исключать этого нельзя. Причем на стволах сухих березок краской были нанесены какие-то отметины. К слову, буквально за несколько часов до нашего посещения парка все деревья были политы, о чем свидетельствуют следы воды.

Далее началась прогулка по территории парка Победы (фото 7-22). И вот здесь уровень халатности зашкаливает. Во-первых, в момент фотосъемки по арыкам шел такой объем воды, что она переливалась через край и текла, где попало. Но мы не встретили ни одного сотрудника, который направлял бы ее к деревьям.

Верхняя зона представляет собой жалкое зрелище, где высыхают не только молодые, но и даже взрослые деревья. А вдоль тротуара засохли высокие тополя. Кстати, за парком не следят настолько, что даже не убирают сухостой, расположенный на видных местах.

Нижняя зона в немного лучшем состоянии, но и там есть засохшие деревца. Причем посреди зеленых клумб.

Оттуда переходим к парку "Ынтымак-2". И это единственное место, в котором не обнаружилось массового засыхания деревьев, поэтому не задерживаясь направляемся в Ата-Тюрк и снова попадаем в пустыню (фото 23-33). Если нижняя зона его вполне ухоженная, то верхняя – это тихий ужас. Она изобилует большого размера проплешинами, многочисленным сухостоем, который погиб явно не в этом и даже не в прошлом году. А изрядная часть посаженных недавно молодых деревьев тоже засохла.

В момент посещения по многочисленным арыкам парка текла вода. Но в верхней зоне ее никто не направлял, поэтому она по большей части проходила мимо деревьев. Зато обильно орошала дорожки и тротуары. А вот в нижней зоне, там, где больше всего посетителей, а соответственно больше вероятности нарваться на критику, водичку распределяли как надо.

Из всех посещенных нами парков Победы и Ата-Тюрка вызвали наиболее неприятное впечатление. За ними следят из рук вон плохо. И это сильно бросается в глаза. Вот только непонятно, в кого за это кидать камни – в муниципальное предприятие "Бишкекзеленхоз" или в их коллег из МП "Бишкекские парки"?

Довольно много засохших деревьев, как лиственных, так и хвойных пород, замечено на территориях парков здоровья (фото 34-45) и "Ынтымак" (фото 46-48). И вот здесь нельзя сказать, что за ними не следят. Напротив, было замечено большое количество рабочих. Поэтому можно винить засуху. По крайней мере, в гибели большей части саженцев от общего числа.

Однако парки Победы и Ата-Тюрка – это явная халатность. Теперь главный вопрос – кто за это ответит? Забавно, что недавно выговор за ненадлежащий полив получил заместитель акима Ленинского района. Хотя растительность в парках должна обслуживаться муниципальными предприятиями "Бишкекзеленхоз" и "Бишкекские парки". Так почему не наказывают их руководство и ответственных лиц?

Во время пресс-конференции исполняющего обязанности мэра Бактыбека Кудайбергенова, которая состоялась 27 июля, мы попросили прокомментировать этот момент.

- Заместители акима обязаны осуществлять постоянные обходы вверенных им территорий, в том числе и зеленых зон, - объяснил временный градоначальник. – Именно они должны проверять, все ли полито. И если нет, то начинать бить тревогу и поднимать "Бишкекзеленхоз" и "Бишкекские парки". Но этого не было сделано. Поэтому они и получили наказание.

- Однако ответственность других лиц тоже будет рассмотрена. Речь о главах районов и о руководителях и сотрудниках муниципальных предприятий "Бишкекзеленхоз" и "Бишкекские парки", - заверил Бактыбек Кудайбергенов.

Очень надеемся, что это действительно произойдет. Потому как за парками следят неподобающе. И это выражается не только в отсутствии нормальной организации полива и уборке сухостоя, но и в расплодившейся стихийной торговле и многочисленных точках проката велосипедов. А ведь неоднократно сами чиновники заявляли, что их на территориях рекреационных зон быть не должно. Или перед законом не все равны?