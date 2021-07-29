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Милиционеры и медики Оша учились работать с пережившими насилие женщинами

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- Айжан Мамбеталиева
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Пилотные сообщества инициативы "Луч света" разрабатывают совместные планы по профилактике насилия с целью улучшения услуг для женщин и девочек, подвергшихся насилию.

В Оше министерство здравоохранения и социального развития совместно с министерством внутренних дел и общественным фондом "Центр исследования демократических процессов" провели семинар-совещание на тему "Межведомственная координация и базовые услуги для женщин и девочек, пострадавших от насилия".

Программа семинара-совещания охватила темы, направленные на улучшение понимания основополагающих принципов и стандартов базовых услуг для женщин и девочек, подвергшихся насилию, предоставляемых органами здравоохранения, социального развития и правоохранительных органов.

Участники познакомились с полномочиями и практической деятельностью органов местного самоуправления по профилактике насилия в семье и оказанию помощи пострадавшим, а затем разработают проекты планов для каждого айыльного аймака с учетом местной специфики и потребностей женщин и девочек.

Подобные семинары-совещания будут проведены в Чуйской области 10 и11 августа и в Нарынской - 17 августа.


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URL: https://www.vb.kg/404102
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