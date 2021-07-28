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25 тысяч доз вакцины "QazVac" сегодня прибыли в Кыргызстан

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- Анастасия Карелина
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Сегодня, 28 июля, в Кыргызстан прибыла очередная партия вакцин от коронавируса. На сей раз это "QazVac" в количестве 25 тысяч доз. Их в качестве гуманитарной помощи передал Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития КР.

Церемония передачи ценного гуманитарного груза прошла сегодня в Минздраве. В мероприятии приняли участие министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Кыргызстане Рапиль Жошыбаев, представители Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности МОН РК, которые разрабатывали данную вакцину.

- Доставка первой партии казахской вакцины была организована правительством Республики Казахстан по заданию нашего президента Касым-Жомарта Токаева. Договоренность о поставке вакцин была достигнута по результатам переговоров президентов двух стран. Это вновь подтверждает добрососедские и дружественные отношения между нашими странами, - отметил глава диппредставительства Казахстана Рапиль Жошыбаев.

Глава Минздрава выразил признательность правительству Казахстана и посольству Республики в нашей стране за поддержку кыргызско-казахского партнерства на высоком уровне, и выразил надежду на дальнейшее развитие теплых, дружественных отношений.

- В прошлом году Кыргызстану в виде гуманитарной помощи было передано 400 портативных аппаратов ИВЛ и 2 миллиона медицинских масок, общей стоимостью около 77,7 миллиона сомов. Сегодня мы принимаем очередную партию гуманитарной помощи правительства Республики Казахстан в виде вакцины "QazVac". 25 тысяч доз - это 12 с половиной тысяч людей, защищенных от тяжелой формы COVID-19, - сказал министр здравоохранения и социального развития КР Алымкадыр Бейшеналиев.

Один из разработчиков вакцины "QazVac" Ергали Абдураимов, заместитель гендиректора Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности МОН РК отметил, что данной вакциной рекомендуется прививать всех желающих лиц старше 18 лет. Рекомендуемый промежуток между первой и второй дозами составляет 21 день.

- На сегодняшний день уже провакцинировано более 300 тысяч казахстанцев, серьезные побочные эффекты зафиксированы не были. Используются компоненты, одобренные ВОЗ. Ни одного случая нежелательных эффектов на сегодняшний день выявлено не было, - подчеркнул Ергали Абдураимов.

справка "ВБ":

Вакцина "QazVac" разработана Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности Министерства образования и науки Казахстана и используется с начала 2021 года для вакцинирования казахстанцев наряду с препаратами, разработанными российскими и китайскими специалистами.

Клинические испытания и практика широкого применения в Казахстане показали безопасность вакцины и ее высокую эффективность (свыше 90%) в предотвращении заражения коронавирусной инфекцией и ее тяжелых форм.

QazCovid-in - вакцина инактивированная против COVID-19, суспензия для внутримышечного введения, 0,5 мл/доза. Вакцина является очищенным препаратом, хорошо переносится. В месте введения вакцины могут развиваться болезненность, отек и покраснение кожи. У некоторых привитых могут появиться недомогание, утомляемость, боль и повышение температуры тела. Продолжительность данных проявлений, как правило, не превышает трех дней. Крайне редко, как и при любой другой вакцинации, могут наблюдаться аллергические реакции, миалгия, невралгия, неврологические расстройства.


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URL: https://www.vb.kg/404103
Теги:
вакцина, гуманитарная помощь, Казахстан, эпидемия, Кыргызстан, медицина, коронавирус, COVID-19
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