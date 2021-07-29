Минздрав: результаты ПЦР-теста теперь доступны онлайн

Результаты ПЦР-анализа теперь можно получить онлайн. Об этом сообщает Минздравсоцразвития.

Кыргызстанцам стало доступно получение результатов ПЦР-анализа в онлайн формате посредством ресурса электронного здравоохранения https://vc.emed.gov.kg/.

В соответствующей вкладе "ПЦР" пользователь путем введения своих данных (своего ПИН и паспортных данных) получает результаты последнего ПЦР-анализа. Никуда не надо звонить и ходить, чтобы узнать результаты анализа.

По мере необходимости сервис получения результатов ПЦР-анализов будет дорабатываться.

Отмечается, что сервис запущен в тестовом режиме.