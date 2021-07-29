Погода
$ 84.54 - 84.84
€ 98.67 - 100.05

Минздрав: результаты ПЦР-теста теперь доступны онлайн

178  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Результаты ПЦР-анализа теперь можно получить онлайн. Об этом сообщает Минздравсоцразвития.

Кыргызстанцам стало доступно получение результатов ПЦР-анализа в онлайн формате посредством ресурса электронного здравоохранения https://vc.emed.gov.kg/.

В соответствующей вкладе "ПЦР" пользователь путем введения своих данных (своего ПИН и паспортных данных) получает результаты последнего ПЦР-анализа. Никуда не надо звонить и ходить, чтобы узнать результаты анализа.

По мере необходимости сервис получения результатов ПЦР-анализов будет дорабатываться.

Отмечается, что сервис запущен в тестовом режиме.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404106
Теги:
здравоохранение, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19, COVID, Минздрав
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  