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"Кыргыз Комур" увеличит добычу угля

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- Александра Василькова
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Министр энергетики и промышленности КР Доскул Бекмурзаев в ходе ознакомления работ на центральном участке месторождения "Кара-Кече", принадлежащему государственному предприятию "Кыргыз Комур", сообщил что предприятие наращивает объемы добываемого угля, пишет "Кабар".

В ГП "Кыргыз Комур" утвержден план по заготовке 450 тысяч тонн угля. В настоящее время ведётся интенсивная добыча твёрдого топлива. Установленную норму планируют реализовать с избытком.

- Госпредприятие на отопительный сезон 2021-2022гг. поставило план заготовить 600 тысяч тонн угля. Для добычи твёрдого топлива созданы все условия. 50 тысяч тонн уже готовы для поставки на Бишкекскую ТЭЦ. Перевозка идет по плану, - отметил Бекмурзаев.

Вместе с тем, в целях предупреждения коррупционных проявлений на угольных разрезах установлены 24 камеры наблюдения, в том числе и в местах взвешивания угля. Весы работают в электронном формате. На транспорте, предназначенном для добычи и очищения угля, установлены GPS.

Министр энергетики и промышленности отметил, что особое внимание необходимо уделить соблюдению правил техники безопасности.


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URL: https://www.vb.kg/404108
Теги:
Кара-Кече, уголь, Кыргызстан, Кыргызкомур
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