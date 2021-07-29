Погода
$ 84.54 - 84.84
€ 98.67 - 100.05

Сотрудники института акыйкатчы посетили приют для бездомных в Кара-Балте

398  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В связи с распространением видеоролика в социальной сети Фейсбук относительно плохих условий содержания в доме престарелых города Кара-Балта по поручению акыйкатчы (омбудсмена) КР Токона Мамытова, сотрудники представительства омбудсмена по Чуйской области провели проверку данной информации с выездом на место.

Сотрудники представительства обратились в ОВД Жайылского района, с просьбой оказать помощь в установлении места нахождения помещения, указанного в видеоролике так как в нем, не говорилось о месте его нахождении. Старший участковый по г.Кара-Балта, старший лейтенант А.Абдырасулов, в оперативном порядке отреагировал на просьбу сотрудников представительства и сопроводил к месту нахождения помещения, указанного в видеоролике по адресу г. Кара-Балта ул. 8 марта №52.

По прибытию было установлено, что указанное помещение не является домом для престарелых, а является временным ночлегом (приют) для лиц, не имеющих определенного места жительства, а также для граждан, страдающих алкоголизмом.

В момент посещения в данном помещении находился социальный работник районного управления Министерства здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики Н. Акматов, который сообщил, чтов зимний период в городе остро вставал вопрос оказания помощи людям, не имеющим постоянного места жительства. Они оставались на улице и подвергали свою жизнь риску от переохлаждения. Активисты общественного объединения "Пища жизни", районного управления Минздравсоцразвития просили мэрию Кара-Балты оказать помощь в решении данного вопроса.

В апреле 2011 года, мэрия г. Кара-Балта, понимая важность решения данной проблемы, своим распоряжением передала вышеуказанное помещение для организации временного приюта в осенне-зимний период в оперативное управление районному управлению Министерства здравоохранения и социального развития.

По словам социального работника, за последний год приют оказал помощь 222 гражданам. Социальный работник и старший участковый инспектор также сообщили, что помимо предоставления ночлега, в приюте оказывается помощь в документировании граждан и их трудоустройстве.

При спонсорской помощи организуется обед. Отметили, что приют рассчитан для работы в зимний период, но в тоже время они не могут выгнать граждан, находящихся в приюте в настоящее время, так как им идти некуда. В зимний период в приюте находят ночлег от 30 до 40 граждан ежедневно. Условия в действительности оставляют желать лучшего.

На территории приюта имеется баня, которая функционирует только в зимний период. Мэрия полностью оплачивает электроэнергию и в отопительный сезон обеспечивает углем и дровами.

Акыйкатчы Токон Мамытов учитывая вышеизложенное, призывает руководство Минздравсоцразвития, а также глав местного самоуправления принять во внимание положительную инициативу общественного объединения "Пища жизни" и рассмотреть вопрос об открытии временных приютов для лиц старческого возраста и не имеющих документов удостоверяющих личность до определения их в дома для престарелых. Также акыйкатчы рекомендует организовать приюты в осенне-зимний период для лиц не имеющих постоянного места жительства с целью их документирования и социализации.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404115
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  