Сотрудники института акыйкатчы посетили приют для бездомных в Кара-Балте

В связи с распространением видеоролика в социальной сети Фейсбук относительно плохих условий содержания в доме престарелых города Кара-Балта по поручению акыйкатчы (омбудсмена) КР Токона Мамытова, сотрудники представительства омбудсмена по Чуйской области провели проверку данной информации с выездом на место.

Сотрудники представительства обратились в ОВД Жайылского района, с просьбой оказать помощь в установлении места нахождения помещения, указанного в видеоролике так как в нем, не говорилось о месте его нахождении. Старший участковый по г.Кара-Балта, старший лейтенант А.Абдырасулов, в оперативном порядке отреагировал на просьбу сотрудников представительства и сопроводил к месту нахождения помещения, указанного в видеоролике по адресу г. Кара-Балта ул. 8 марта №52.

По прибытию было установлено, что указанное помещение не является домом для престарелых, а является временным ночлегом (приют) для лиц, не имеющих определенного места жительства, а также для граждан, страдающих алкоголизмом.

В момент посещения в данном помещении находился социальный работник районного управления Министерства здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики Н. Акматов, который сообщил, чтов зимний период в городе остро вставал вопрос оказания помощи людям, не имеющим постоянного места жительства. Они оставались на улице и подвергали свою жизнь риску от переохлаждения. Активисты общественного объединения "Пища жизни", районного управления Минздравсоцразвития просили мэрию Кара-Балты оказать помощь в решении данного вопроса.

В апреле 2011 года, мэрия г. Кара-Балта, понимая важность решения данной проблемы, своим распоряжением передала вышеуказанное помещение для организации временного приюта в осенне-зимний период в оперативное управление районному управлению Министерства здравоохранения и социального развития.

По словам социального работника, за последний год приют оказал помощь 222 гражданам. Социальный работник и старший участковый инспектор также сообщили, что помимо предоставления ночлега, в приюте оказывается помощь в документировании граждан и их трудоустройстве.

При спонсорской помощи организуется обед. Отметили, что приют рассчитан для работы в зимний период, но в тоже время они не могут выгнать граждан, находящихся в приюте в настоящее время, так как им идти некуда. В зимний период в приюте находят ночлег от 30 до 40 граждан ежедневно. Условия в действительности оставляют желать лучшего.

На территории приюта имеется баня, которая функционирует только в зимний период. Мэрия полностью оплачивает электроэнергию и в отопительный сезон обеспечивает углем и дровами.

Акыйкатчы Токон Мамытов учитывая вышеизложенное, призывает руководство Минздравсоцразвития, а также глав местного самоуправления принять во внимание положительную инициативу общественного объединения "Пища жизни" и рассмотреть вопрос об открытии временных приютов для лиц старческого возраста и не имеющих документов удостоверяющих личность до определения их в дома для престарелых. Также акыйкатчы рекомендует организовать приюты в осенне-зимний период для лиц не имеющих постоянного места жительства с целью их документирования и социализации.