"Кыргыз темир жолу": в первом полугодии 2021-го пассажиропоток вырос на 65%

Национальная компания "Кыргыз темир жолу" сообщает об увеличении объема перевозок грузов и пассажиров железнодорожным транспортом республики в первом полугодии 2021 года.

"Кыргыз темир жолу" по итогам полугодия 2021 года перевезли грузов в объеме 3 миллиона 471,7 тысячи тонн или 109 процентов к соответствующему периоду прошлого года. Рост составил 287,8 тысячи тонн.

За 6 месяцев 2021 года услугами кыргызской железной дороги воспользовались 118 тысяч 742 пассажира, что на 46 тысяч 786 пассажиров больше, чем в соответствующем периоде 2020 года, или на 65 процентов больше, чем в прошлом году

"Увеличение количества перевезённых пассажиров произошло за счет возобновления курcирования пассажирского сообщения во внутриреспубликанском сообщении с 31 декабря 2020 года (Бишкек-Кара-Балта-Бишкек, Бишкек-Токмок-Бишкек, Бишкек-Кайында-Бишкек). Кроме того с 18 июня 2021 года курсирует поезд местного сообщения направлением Бишкек-1 – Рыбачье", - говорится в сообщении.