Погода
$ 84.54 - 84.84
€ 98.67 - 100.05

"Кыргыз темир жолу": в первом полугодии 2021-го пассажиропоток вырос на 65%

346  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Национальная компания "Кыргыз темир жолу" сообщает об увеличении объема перевозок грузов и пассажиров железнодорожным транспортом республики в первом полугодии 2021 года.

"Кыргыз темир жолу" по итогам полугодия 2021 года перевезли грузов в объеме 3 миллиона 471,7 тысячи тонн или 109 процентов к соответствующему периоду прошлого года. Рост составил 287,8 тысячи тонн.

За 6 месяцев 2021 года услугами кыргызской железной дороги воспользовались 118 тысяч 742 пассажира, что на 46 тысяч 786 пассажиров больше, чем в соответствующем периоде 2020 года, или на 65 процентов больше, чем в прошлом году

"Увеличение количества перевезённых пассажиров произошло за счет возобновления курcирования пассажирского сообщения во внутриреспубликанском сообщении с 31 декабря 2020 года (Бишкек-Кара-Балта-Бишкек, Бишкек-Токмок-Бишкек, Бишкек-Кайында-Бишкек). Кроме того с 18 июня 2021 года курсирует поезд местного сообщения направлением Бишкек-1 – Рыбачье", - говорится в сообщении.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404117
Теги:
железная дорога, Кыргызстан, Кыргыз темир жолу
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  