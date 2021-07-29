23 юных кыргызстанца в августе посетят исторические места России

В культурно-образовательную поездку по историческим местам Российской Федерации "Здравствуй, Россия" отправляются 23 юных кыргызстанца. Об этом сообщил Российский центр науки и культуры.

В этом году участниками проекта стали кыргызстанцы в возрасте от 14 до 18 лет - победители конкурсов на знание русского языка, истории и культуры России.

С 9 по 16 августа ребята побывают в Москве, где их ждут обзорные экскурсии по городу, встречи с известными деятелями культуры страны, походы в театры, музеи, а также общение со сверстниками из других странн. Кроме Первопрестольной наши мальчишки и девчонки увидят города Королев, Мытищи, Дубна и другие.

В путешествие собираются дети из Бишкека, Чуйской, Иссык-Кульской, Джалал-Абадской и Таласской областей. Часть детишек уже побывали в Русском доме в Бишкеке, где их поприветствовал руководитель представительства Россотрудничества в Кыргызской Республики Виктор Нефедов. Он поздравил ребят с завоеванием права участвовать в поездке и пожелал ярких впечатлений. О том, что их ждет, юные кыргызстанцы узнали от куратора культурных проектов Русского дома Игоря Воронцова. Вместе с родителями ребята посмотрели видеоролик о том, каким был проект "Здравствуй, Россия!" в 2019 году еще до пандемии.

Такая же встреча с участниками проекта прошла и в офисе общественного объединения "Славянская диаспора" в Джалал-Абаде.