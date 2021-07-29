Погода
$ 84.54 - 84.84
€ 98.67 - 100.05

Сергей Шойгу: ситуация по периметру границ стран ШОС сложная

137  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ситуация по периметру границ стран ШОС сложная и имеет тенденцию к обострению. Об этом заявил Сергей Шойгу на совещании министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, состоявшемся 28 июля в Душанбе.

В совещании приняли участие главы оборонных ведомств Индии Раджнатх Сингх, Казахстана Нурлан Ермекбаев, Китая Вэй Фэнхэ, Кыргызстана Таалайбек ОмуШралиев, Пакистана Первез Хаттак, России Сергей Шойгу, Таджикистана Шерали Мирзо и Узбекистана Баходир Курбанов, а также директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Джумахон Гиесов и министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ, выступая на совещании, Сергей Шойгу подчеркнул: "Мирному развитию государств – членов Организации и благополучию наших народов продолжают угрожать международный терроризм, экстремизм, сепаратизм и киберпреступность". При этом, по словам министра, ситуация усугубляется пандемией, которая обострила международные противоречия, традиционные вызовы и угрозы.

На данном этапе, отметил Сергей Шойгу, особую актуальность приобретает положение дел в Афганистане, который активно вовлечён в деятельность ШОС в качестве государства-наблюдателя.

На следующей неделе, как заявлено, в целях реагирования на обострение обстановки в Афганистане совместно с Таджикистаном и Узбекистаном Россия проведет учения на их территориях. Будут отработаны практические действия по нанесению огневого поражения и уничтожению бандформирований, ведению воздушной разведки и усилению охраны важных объектов. А в сентябре на полигоне Донгузский в Оренбургской области запланировано совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение стран ШОС "Мирная миссия–2021".

"Аналогичные учения, но уже с участием Коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности, пройдут осенью в Киргизии и Таджикистане. В дальнейшем для отработки совместного отражения террористических угроз предлагается привлекать к учениям "Мирная миссия" воинские контингенты Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ и подразделения дружественных стран", - сообщил глава российского военного ведомства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404127
Теги:
Афганистан, Россия, Таджикистан, Кыргызстан, ШОС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  