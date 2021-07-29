Сергей Шойгу: ситуация по периметру границ стран ШОС сложная

Ситуация по периметру границ стран ШОС сложная и имеет тенденцию к обострению. Об этом заявил Сергей Шойгу на совещании министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, состоявшемся 28 июля в Душанбе.

В совещании приняли участие главы оборонных ведомств Индии Раджнатх Сингх, Казахстана Нурлан Ермекбаев, Китая Вэй Фэнхэ, Кыргызстана Таалайбек ОмуШралиев, Пакистана Первез Хаттак, России Сергей Шойгу, Таджикистана Шерали Мирзо и Узбекистана Баходир Курбанов, а также директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Джумахон Гиесов и министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ, выступая на совещании, Сергей Шойгу подчеркнул: "Мирному развитию государств – членов Организации и благополучию наших народов продолжают угрожать международный терроризм, экстремизм, сепаратизм и киберпреступность". При этом, по словам министра, ситуация усугубляется пандемией, которая обострила международные противоречия, традиционные вызовы и угрозы.

На данном этапе, отметил Сергей Шойгу, особую актуальность приобретает положение дел в Афганистане, который активно вовлечён в деятельность ШОС в качестве государства-наблюдателя.

На следующей неделе, как заявлено, в целях реагирования на обострение обстановки в Афганистане совместно с Таджикистаном и Узбекистаном Россия проведет учения на их территориях. Будут отработаны практические действия по нанесению огневого поражения и уничтожению бандформирований, ведению воздушной разведки и усилению охраны важных объектов. А в сентябре на полигоне Донгузский в Оренбургской области запланировано совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение стран ШОС "Мирная миссия–2021".

"Аналогичные учения, но уже с участием Коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности, пройдут осенью в Киргизии и Таджикистане. В дальнейшем для отработки совместного отражения террористических угроз предлагается привлекать к учениям "Мирная миссия" воинские контингенты Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ и подразделения дружественных стран", - сообщил глава российского военного ведомства.