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Кыргызстан участвует в разработке стандартов на мясную продукцию в ЕАЭС

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- Евгений Денисенко
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В Евразийском экономическом союзе утверждена программа по разработке межгосстандартов к техрегламенту "О безопасности мяса и мясной продукции". Данный документ утвердила Евразийская экономическая комиссия.

Программа, по информации ЕЭК, включает разработку 53 межгосударственных стандартов, из них 34 – на основе национальных стандартов, одного – на основе методик, 15 предусмотрены к разработке впервые.

Подготовка 47 стандартов предусмотрена для идентификации различных видов продуктов убоя (конины, свинины, мяса яков, баранины, ягнятины и др.) и мясной продукции (колбас, консервов, паштетов, кулинарных изделий, мясной продукции для детского питания и др.); шести стандартов – для проведения исследований при оценке соответствия объектов регулирования требованиям техрегламента (методы определения токсичных элементов ртути и свинца; содержания рисовой и пшеничной муки в консервах для детского питания; генетически модифицированных источников растительного происхождения и др.).

За Казахстаном закреплена разработка пяти стандартов, за Кыргызстаном – одного, за Россией – 47.

Как отмечал недавно председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, Перспективное развитие агропромышленного комплекса ЕАЭС невозможно без активного вовлечения в эту работу научного сообщества. "Мы должны стремиться к тому, чтобы принимаемые в Комиссии решения и документы были научно обоснованы, а ученые ориентировались в своих изысканиях на приоритеты, выработанные Комиссией и странами Союза", - подчеркнул он.

По мнению Мясниковича, особое внимание следует уделять вопросам продовольственной безопасности ЕАЭС. Сегодня Евразийский экономический союз в целом полностью обеспечивает себя основными продуктами питания. Однако, считает Мясникович, необходимо продолжать дальнейшую работу не только с целью улучшения количественных показателей, но и обращая внимание на повышение эффективности в сфере животноводства и урожайности сельскохозяйственных культур. Также целесообразно сделать акцент на взаимодополняемости АПК стран ЕАЭС.


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URL: https://www.vb.kg/404128
Теги:
ЕАЭС, Кыргызстан
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