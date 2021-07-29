Погода
$ 84.54 - 84.84
€ 98.67 - 100.05

Нацкомиссия по государственному языку преобразована

68  0
- Н Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане Нацкомиссия по государственному языку преобразована в Нацкомиссию по государственному языку и языковой политике при президенте КР.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ "Об организации деятельности Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при Президенте Кыргызской Республики". Об этом сообщает Отдел информационной политики аппарата президента КР.

Так, в целях проведения единой политики в сфере развития государственного языка постановляется переименовать Национальную комиссию по государственному языку при Президенте Кыргызской Республики в Национальную комиссию по государственному языку и языковой политике при Президенте Кыргызской Республики.

В ведение Национальной комиссии передаются:

– учреждение "Главная редакция "Кыргыз энциклопедиясы" при Национальной академии наук Кыргызской Республики, а также Терминологическую комиссию при Правительстве Кыргызской Республики, преобразовав их в Центр кыргызской энциклопедии и терминологии при Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при Президенте Кыргызской Республики;

– государственное учреждение "Кыргызтест", преобразовав его в государственное учреждение "Кыргызтест" при Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при Президенте Кыргызской Республики


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404129
Теги:
кыргызский язык, язык, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  