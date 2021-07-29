В Кыргызстане Нацкомиссия по государственному языку преобразована в Нацкомиссию по государственному языку и языковой политике при президенте КР.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ "Об организации деятельности Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при Президенте Кыргызской Республики". Об этом сообщает Отдел информационной политики аппарата президента КР.

Так, в целях проведения единой политики в сфере развития государственного языка постановляется переименовать Национальную комиссию по государственному языку при Президенте Кыргызской Республики в Национальную комиссию по государственному языку и языковой политике при Президенте Кыргызской Республики.

В ведение Национальной комиссии передаются:

– учреждение "Главная редакция "Кыргыз энциклопедиясы" при Национальной академии наук Кыргызской Республики, а также Терминологическую комиссию при Правительстве Кыргызской Республики, преобразовав их в Центр кыргызской энциклопедии и терминологии при Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при Президенте Кыргызской Республики;

– государственное учреждение "Кыргызтест", преобразовав его в государственное учреждение "Кыргызтест" при Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при Президенте Кыргызской Республики