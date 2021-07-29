Парламент:Закон "О защите от недостоверной информации" принят по регламенту

Пресс-служба ЖК отмечает, что принятие 28 июля согласованного варианта закона "О защите от недостоверной (ложной) информации", выработанного согласительной группой, образованной постановлением ЖК от 2 июня 2021 года № 4615-VI" в полной мере соответствует закону КР "О регламенте Жогорку Кенеша".

"Поскольку только отклоненные законы, рассматривают через 6 месяцев, а данный закон на заседании 30 июня отклонен не был, как утверждают отдельные СМИ", - отмечается в сообщении пресс-службы ЖК.

30 июня 2021 года на заседании Жогорку Кенеша рассматривался согласованный вариант закона КР "О защите от недостоверной (ложной) информации".

"Согласно статьи 62 рассмотрение законов, возвращенных президентом ЖК может: 1) согласиться с возражениями президента; 2) не согласиться с возражениями президента и одобрить закон в ранее принятой редакции (преодоление вето).

Если ЖК по результатам рассмотрения возражения президента не примет одно из решений, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, только тогда закон считается отклоненным.

На заседании ЖК был рассмотрен согласованный вариант закона "О защите от недостоверной (ложной) информации" с учетом замечаний президента и депутатами по итогам голосования данный вариант одобрен не был, что означает, что на голосование необходимо было поставить закон в ранее принятой редакции, так как ранее проект закона был принят парламентом в трех чтениях, чего председательствующим вице-спикером сделано не было. При процедуре голосования вице-спикер объявил о том, что на голосование ставится проект закона и при объявлении результатов он был обозначен как не прошедший", - поясняет пресс-служба ЖК.

Депутатами в процессе голосования было внесено предложение о переголосовании по согласованному варианту проекта закона, однако данный вопрос на голосование поставлен не был, хотя статья 81 регламента допускает однократное возвращение к процедуре голосования.

"В связи с вышеизложенным, группой депутатов было направлено письмо торага о вынесении решения о возврате к процедуре повторного голосования на заседание ЖК 28 июля по согласованному варианту закона "О защите от недостоверной (ложной) информации". Депутаты поддержали переголосование и 97 депутатов проголосовали "за", - заключает пресс-служба ЖК.