Аппарат омбудсмена: Молдокматов голодает не для того, чтобы его отпустили

Сотрудники аппарата омбудсмена КР посетили ИВС ГУВД Бишкека и встретились с Женишем Молдокматовым, который 27 июля объявил голодовку, не согласившись с прдъявленными обвиненими в захвате зданий и массовых беспорядках. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что посещение задержанного показало, что его здоровье находится в удовлетворительном состоянии. Сам же Молдокматов говорит, что его здоровье ухудшается с каждым днем. Он сообщил, что по его просьбе он был осмотрен врачом. По результатам осмотра врач настоятельно рекомендовал ему проведение необходимых медицинских анализов и постоянного медицинского контроля.

Жениш Молдокматов сообщил также, что к настоящему моменту ознакомился с 17 томами уголовного дела, состоящего из 80 томов. При этом, задержанный отметил, что перевод в СИЗО №1 не дает ему возможности полноценно изучать материалы дела. Он ппросил оказать содействие в ознакомлении с материалами уголовного дела в условиях ИВС ГУВД Бишкека.

Также, Молдокматов объяснил, что голодает не ради того, чтобы ему изменили меру пресечения, а потому что требует единого подхода ко всем фигурантам уголовного дела.