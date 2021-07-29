Погода
$ 84.54 - 84.84
€ 98.67 - 100.05

Аппарат омбудсмена: Молдокматов голодает не для того, чтобы его отпустили

156  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники аппарата омбудсмена КР посетили ИВС ГУВД Бишкека и встретились с Женишем Молдокматовым, который 27 июля объявил голодовку, не согласившись с прдъявленными обвиненими в захвате зданий и массовых беспорядках. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что посещение задержанного показало, что его здоровье находится в удовлетворительном состоянии. Сам же Молдокматов говорит, что его здоровье ухудшается с каждым днем. Он сообщил, что по его просьбе он был осмотрен врачом. По результатам осмотра врач настоятельно рекомендовал ему проведение необходимых медицинских анализов и постоянного медицинского контроля.

Жениш Молдокматов сообщил также, что к настоящему моменту ознакомился с 17 томами уголовного дела, состоящего из 80 томов. При этом, задержанный отметил, что перевод в СИЗО №1 не дает ему возможности полноценно изучать материалы дела. Он ппросил оказать содействие в ознакомлении с материалами уголовного дела в условиях ИВС ГУВД Бишкека.

Также, Молдокматов объяснил, что голодает не ради того, чтобы ему изменили меру пресечения, а потому что требует единого подхода ко всем фигурантам уголовного дела.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404137
Теги:
ИВС, омбудсмен, Кыргызстан, уголовное дело, Жениш Молдокматов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  