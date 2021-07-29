Погода
$ 84.54 - 84.84
€ 98.67 - 100.05

Сотрудники Первомайского акимиата ликвидируют стихийную торговлю

224  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Представители администрации провели рейд на перекрестке улиц Киевской и Исанова.

Такая работа проводится в рамках поручения столичного муниципалитета. Ранее продавцам вручили уведомления о соблюдении распоряжения мэрии Бишкека и предупредили об административной ответственности.

Реализаторы отклонились от исполнения документа, по этой причине специалисты акимиата вынуждены были составить 4 протокола по статье 293 Кодекса "О нарушениях" на сумму 12 тысяч сомов, также было устранено порядка 8 точек несанкционированной уличной торговли.

Для усиления борьбы со стихийщиками муниципальной администрацией составлен график дежурства ответственных сотрудников администрации и МТУ Первомайского района, они закреплены по центральным улицам Бишкека. В данном направлении работа продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404139
Теги:
мэрия, Первомайский район, Стихийная торговля
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  