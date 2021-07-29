Сотрудники Первомайского акимиата ликвидируют стихийную торговлю

Представители администрации провели рейд на перекрестке улиц Киевской и Исанова.

Такая работа проводится в рамках поручения столичного муниципалитета. Ранее продавцам вручили уведомления о соблюдении распоряжения мэрии Бишкека и предупредили об административной ответственности.

Реализаторы отклонились от исполнения документа, по этой причине специалисты акимиата вынуждены были составить 4 протокола по статье 293 Кодекса "О нарушениях" на сумму 12 тысяч сомов, также было устранено порядка 8 точек несанкционированной уличной торговли.

Для усиления борьбы со стихийщиками муниципальной администрацией составлен график дежурства ответственных сотрудников администрации и МТУ Первомайского района, они закреплены по центральным улицам Бишкека. В данном направлении работа продолжается.