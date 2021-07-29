Качество угля, поставляемого на ТЭЦ Бишкека, хотят тщательно контролировать

Об этом сообщил министр энергетики и промышленности КР Доскул Бекмурзаев в ходе поездки в Джумгальский район. Глава ведомства ознакомился с деятельностью компаний "Шарбон" и "Ак-Жол" на месторождении Кара-Кече.

- Уголь, поставляемый на Бишкекскую ТЭЦ, будет под особым контролем. Ранее был зарегистрирован случай, когда уголь смешали с пустой породой. Поэтому надо быть крайне бдительными. Нужно тщательно контролировать не только качество угля, поставляемого стратегическим и социальным учреждениям, но и черного золота, продаваемого потребителям, - сказал министр.

Кстати, Бишкекская ТЭЦ за отопительный сезон сжигает 1 млн тонн угля. Из данного объема угля порядка 950 тысяч тонн обеспечит месторождение Кара-Кече, остальные 50 000 тонн привезут с Таш-Кумырского месторождения. Кроме того, на ТЭЦ будет использовано 643 тысячи тонн импортного угля.

Министр энергетики и промышленности также выслушал проблемы угледобывающих компаний и сказал, что все вопросы, которые в компетенции министерства решаются.