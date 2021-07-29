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Государственные премии присуждены девяти кыргызским ученым (список)

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- Анастасия Карелина
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Садыр Жапаров подписал Указ "О присуждении государственных премий Кыргызской Республики в области науки и техники 2020 года". Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

Согласно Указу Садыра Жапарова, за достижения в области науки и техники, а также принимая во внимание решение Комитета по государственным премиям Кыргызской Республики в области науки и техники, премии присуждаются и присваиваются звания "Лауреатов государственной премии Кыргызской Республики в области науки и техники" за работы в области медицины:

"Проблемы хирургической эндокринологии":

Шамилю Чынгышпаеву - профессору Международной высшей школы медицины, доктору медицинских наук;

Нелли Ахунбаевой – профессору Международной высшей школы медицины, доктору медицинских наук;

Хаки Бебезову – профессору Международной высшей школы медицины, доктору медицинских наук;

Стальбеку Ахунбаеву – ректору Международной высшей школы медицины, кандидату медицинских наук;

Алмазу Шаназарову – директору академического центра Международной высшей школы медицины, доктору медицинских наук;

Арсену Айдаралиеву – советнику ректора Международной высшей школы медицины, доктору медицинских наук;

Айтбаю Казакбаеву– профессору Международной высшей школы медицины, кандидату медицинских наук;

Орозали Кочорову– профессору Международной высшей школы медицины, доктору медицинских наук;

"Теория формирования и развития современной научно-мировоззренческой культуры":

Исабеку Ашимову – члену-корреспонденту Национальной академии наук Кыргызской Республики, председателю отделения химико-технологических, медико-биологических и сельскохозяйственных наук Национальной академии наук Кыргызской Республики, доктору медицинских наук, доктору философских наук, профессору.


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URL: https://www.vb.kg/404142
Теги:
награда, наука, президент, Кыргызстан, медицина, медики, Садыр Жапаров, Академия наук
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