Без вести пропавшие в Сокулукском районе иностранцы нашлись в районе Ошского рынка. Об этом сообщает пресс-служба Чуйского ГУВД.

Уточняется, что 27 июля 2021 года в ОВД Сокулукского района с заявлением обратился представитель частной организации, который просил

оказать содействие поиске работников компании, являющихся гражданами Пакистана. Он рассказал, что четверо мужчин - Жамиль Мухаммад, Лиакат Мухаммад, Ифтикар Муххамад, Али Карамат - 26 июля 2021 года вышли с работы и пропали. Об их местонахождении ничего не было известно.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Сокулукского района. Поисками пропавших иностранцев занимался весь личный состав ГРОВД Чуйской области и Бишкека

В итоге сотрудники СКМ ГУВД Чуйской области совместно с СКМ ОВД Сокулукского района в ходе проведения необходимых мероприятий установили место нахождения пропавших мужчин: они находились в районе Ошского рынка в Бишкеке.

Все обстоятельства выясняются.