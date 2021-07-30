АДС считает, что закон о ЧС в экономике противоречит политике президента

Секретариат Антикоррупционного делового совета (АДС) распространил официальное заявление о противоречии введения режима ЧС в экономике политике президента Кыргызстана.

VB.KG приводит полный тект заявления.

"Кабинетом министров КР 27 июля 2021 года был внесен на рассмотрение ЖК Закон КР "О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в сфере чрезвычайной ситуации в экономике".

АДС при президенте считает, что некоторые нормы данного законопроекта противоречат политике и указу президента по созданию благоприятных условий для развития бизнеса.

АДС обращает внимание на то, что вводимые Кабинетом министров КР дополнительные обязательства для налогоплательщиков по изменению ставок налогов и процедур по налогообложению вызывает все больше вопросов в обоснованности предлагаемых мер, а также их прозрачности. Новые штрафы превышают действующие и намного увеличивают ответственность за определенные нарушения, возникающие в ходе реализации предпринимательской деятельности.

В данном проекте закона не учтены требования статьи 47 Регламента ЖК, где при внесении проекта закона прилагаются сопроводительные документы, в том числе анализ регулятивного воздействия проектов законов (АРВ), направленный на регулирование предпринимательской деятельности и оценки влияние закона на бизнес, а также требование по проведению обязательной антикоррупционной экспертизы.

Отметим, что в данном проекте закона не понятен термин "чрезвычайная ситуация политического характера", который не обозначен в законодательных актах, что может привести к различному дискреционному толкованию и использованию со стороны государственных органов и заинтересованных лиц.

Ввиду того, что закон окажет большое мультипликативное негативное воздействие на экономику страны, а также ввиду отсутствия объективных причин по срочному принятию данного закона, АДС при президенте считает необходимым провести вышеуказанные виды экспертиз чтобы оценить влияние закона на режим ведения бизнеса в стране, провести консультации с бизнесом и общественные слушания.

Стоит отметить, что любой принимаемый закон должен работать на развитие экономики, а не на ее ухудшение".