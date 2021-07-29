Внимание! Аламудунский отдел ГУ "Унаа" не будет работать 30 июля

Аламудунский отдел ГУ "Унаа" не будет работать завра, 30 июля 2021 года, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития.

В связи с проведением профилактических работ для улучшения электроснабжения в селе Нижняя-Ала-Арча, Аламудунский отдел ГУ "Унаа" при МЦР КР, расположенный по адресу с. Нижняя-Ала-Арча, пер. Школьный, 7а, не будет работать 30 июля 2021 года.

Государственная услуга по регистрации транспортных средств будет доступна в АвтоЦОНе по адресу: город Бишкек, ул. Ч. Валиханова, 2.

Ведомство приносит извинения за доставленные неудобства.